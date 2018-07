Grimma

Die Anklageschrift umfasste gleich mehrere Seiten und spiegelte auch mehrere Straftaten wider, die dem 25-jährigen Thomas Naumann (Name geändert) aus Naunhof von der Staatsanwaltschaft zur Last gelegt wurden. Im Kern ging es am Donnerstag vor dem Schöffengericht am Amtsgericht Grimma um „Abgabe, Verabreichung oder Überlassung von Betäubungsmitteln an Minderjährige und andere Personen“. Im Klartext: Drogenbesitz und Drogenhandel – konkret von Cannabis und Marihuana.

Schlägerei am Rewe

Dafür skizzierte der Staatsanwalt einen zeitlichen Rahmen von Mitte 2014 bis in die zweite Hälfte des vergangenen Jahres. Zumindest für die Drogendelikte. Denn in der Verhandlung unter Vorsitz von Richter Lutz Grzonka wurde eine weitere anhängige Straftat bekannt – eine Körperverletzung – , die nun in Abstimmung mit der Verteidigung zur Hauptverhandlung zugelassen und eröffnet wurde. Dabei geht es um eine Schlägerei auf dem Rewe-Parkplatz in Naunhof im August letzten Jahres. Auslöser war ein Streit um ein Fahrrad, den Naumann mit einem „Dönermann“ hatte. Von ihm fühlte sich der Angeklagte verbal provoziert und schlug mit mehreren Faustschlägen ins Gesicht seines Opfers. Dabei, so räumte Naumann auf Nachfrage des Richters ein, habe er unter Drogeneinfluss gestanden und auch Alkohol intus gehabt. Dass besagtes Fahrrad irgendwie im Kontext mit der Drogenszene stand, wo es von mehreren Personen genutzt wurde, schließt den Kreis der Hauptanklagepunkte.

Angeklagter räumt Vorwürfe ein

Grundsätzlich bestätigte der Angeklagte in Absprache mit seinem Verteidiger „im Wesentlichen die Angaben der Tatvorwürfe“. Auch gab er vor Gericht mehrfach zu Protokoll, drogenabhängig gewesen zu sein.

Daran soll sich etwas ändern. Naumann mache gegenwärtig eine Therapie zum Drogenentzug. Um aber über die vorliegende Aktenlage hinaus mehr Licht in den Dunstkreis der Drogen zu bringen, insbesondere auch zur Beschaffung und Finanzierung, konfrontierte der Richter den Angeklagten mit Zeugenaussagen, die im Vorfeld bei polizeilichen Ermittlungen und Vernehmungen gemacht worden sind.

Zeugen wenig kooperativ

Während sich Naumann spürbar kooperativ zeigte, verweigerten einige Zeugen vor Gericht die Aussage. Teils zwecks Eigenschutz und teils auf Anraten eines juristischen Beistands, weil sie minderjährig sind beziehungsweise waren. Ein anderer Zeuge, der selbst wegen eines Drogendelikts rechtskräftig verurteilt wurde und deshalb kein Aussageverweigerungsrecht habe, vermochte sich nicht mehr zu erinnern.

Stoff aus dem Asylheim

Und so schilderte Naumann selbst, woher er „das Zeug“ hatte. Und das in „nicht unerheblichen Mengen“, wie der Staatsanwalt konstatierte. Eine Adresse sei das Asylheim in Naunhof gewesen. Anfangs wurden die Geschäfte in den Unterkünften abgewickelt, später nur noch davor, erzählte der Angeklagte dem Gericht. Über „Hörensagen“ kenne er diese Drogenquelle, erfuhr der Richter auf Nachfragen. Und er bekam auch bestätigt, dass es weitere Quellen gab, die mit Name und Adresse ausgesprochen wurden. Zum Beispiel in Leipzig. Das „Gras“ wurde je nach Qualität in einer Menge von bis zu 100 Gramm zwischen 6,50 und 8,50 Euro gehandelt. Doch im August fand der Handel ein Ende, nachdem er mit dem Zug aus Leipzig kommend am Bahnhof Naunhof mit Drogen in der Tasche aufgegriffen und dingfest gemacht wurde.

Ein Urteil wird erwartet.

Von Frank Schmidt