Naunhof

Hochprozentiges braucht Günther Schumann nicht, um lustig drauflos zu plaudern. Und so blieb der Holzbildhauer denn auch am Dienstagabend – weitgehend – nüchtern zur ersten Schnapsverkostung in der neuen Naunhofer Stadt- und Tourist-Information. Er war geladen worden, um ein wenig über die edlen Tropfen zu philosophieren, die in der Einrichtung angeboten werden.

Drei Sorten stehen zur Auswahl. Neben dem traditionellen „Naunhofer Kartoffelschnaps“ in der bewährten Tonflasche und dem „Naunhofer Kartoffelcreme“, der sich seit zwei Jahren großer Beliebtheit erfreut, kam jetzt die Marke „Naunhofer Kartoffelkraut“ neu auf den Markt. „Nicht jeder will aber die Katze im Sack kaufen“, erklärt Anja Gaitzsch, Leiterin der KulturWerkStadt. „Es gab immer wieder Leute, die sich für den Schnaps interessierten, aber nicht gleich eine ganze Flasche davon kaufen wollten, ohne zu wissen, wie er schmeckt.“

Schnäpse als Geschenk aus Naunhof

So stand die Idee einer Verkostung laut Gaitzsch schon lange im Raum. „Die Vorweihnachtszeit bot sich dafür an, vielleicht braucht ja noch jemand ein Geschenk“, meint sie. Schumann, der eine Menge über die Kartoffel erzählen kann, sei der passende Redner.

Holzbildhauer Günther Schumann (li.) sorgte mit seinen Geschichten zu Naunhof und der Kartoffel für beste Unterhaltung. Fast schon nebenbei wurde der neue Kartoffelschnaps gereicht und probiert. Quelle: Thomas Kube

„Meine Frau sachte, ich soll nich so viel quatschen“, hebt der 84-Jährige auf Sächsisch an und fährt damit schon die ersten Lacher all jener ein, die ihn kennen. Denn allein der Stapel an Manuskripten, den er in der Hand hält, lässt ein mehrstündiges Alleinunterhalterprogramm vermuten. Dazu kommt es freilich nicht, denn letztlich braucht er kaum einen der vorbereiteten Texte. Der Humor sprudelt spontan aus ihm heraus.

Naunhofer Klarer vernichtet Volksstämme

Zunächst aber die erste Runde für die Gäste: „Naunhofer Kartoffelschnaps“, ein Klarer. Er kommt geschmacklich an einen sanfteren Wodka heran, vermag aber die Erdapfel-Herkunft nicht ganz zu verbergen. Mittrinken darf Günther Schumann nicht, das hat ihm der Arzt verboten. Dafür kommentiert er augenzwinkernd: „Das is was für ’nen guten Freund, den se nich leiden können. Ganze Volksstämme gingen an ihm zugrunde.“ Freilich ist das geflunkert, denn: „Er wurde viel gekauft.“

Naunhofer Kräuter machen treffsicher

Zweite Runde mit dem „Naunhofer Kartoffelkraut“, den im Raum noch niemand kennt. „Nicht mal wir“, gibt Ramona Lange von der Stadt- und Tourist-Information zu. Es handelt sich um einen Kräuterschnaps mit 32 Prozent, etwas stärker als ein Likör, aber kein Bretterknaller. Schumann, der immer noch abstinent bleibt, schweift mittlerweile vom Thema Kartoffel etwas ab – zu den Vorfahren, die Naunhof besiedelten. Für sie gab es nicht genügend Kräuter und Wildtiere, die sie ernährten. „Deshalb veranstalteten sie ein Preisschießen. Wer den Vogel mit Pfeil und Bogen vom Baum holte, durfte in Naunhof bleiben. Wer nicht, musste nach Lindhardt weiterziehen.“

Naunhofer Creme macht süchtig

Schließlich reicht Norman Käckermann von der Tourist-Information Becher mit „Naunhofer Kartoffelcreme“. Wer „ Baileys“ liebt, kann von ihm süchtig werden. Einfach süffig, so dass sich sogar der Holz-Künstler für einen Schluck breitschlagen lässt. Völlig jenseits des Themas, gibt er preis, er habe nur eine sechsjährige Schulbildung, und fügt an: „Nicht auszedenken, ich hätt’ Abitur gemacht. Dann säß’ ich jetzt bestimmt in der Regierung, die – wie ich – ooch manche Schnitzer macht.“

Holzbildhauer Günther Schumann hatte einige amüsante Anekdoten zu berichten. Quelle: Thomas Kube

Nach anderthalb Stunden endet er. Das Publikum ist begeistert, und für Anja Gaitzsch der Auftakt einer Reihe gelungen. „Mit der Eröffnung der Stadt- und Tourist-Information im August hatten wir uns kleine Veranstaltungen in dieser Einrichtung vorgenommen“, erinnert sie und kündigt an: „Weitere werden folgen.“

Von Frank Pfeifer