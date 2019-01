Naunhof

Mit einem fulminanten Konzert von Domenic Röder im Bürgersaal startete Naunhof erfolgreich ins neue Veranstaltungsjahr. Es weist einige Neuerungen auf, bietet aber auch Altbewährtes. Sogar bundesweit bekannte Stars geben sich die Ehre.

Den musikalischen Reigen setzt Dirk Michaelis, früheres Mitglied der Band „Karussell“, am 2. Februar fort. „Er hat eine neue Platte aufgenommen, aus der er einige Kostproben singt“, kündigt Anja Gaitzsch von der KulturWerkStadt an. „Mir gehör’n“ heißt die Scheibe, freilich wird es an diesem Abend aber auch bekannte Ohrwürmer des Künstlers geben, darunter „Als ich fortging“.

Dirk Zöllner und Dirk Michaelis (re.) mit Dirk Zöllner zur Verleihung der Goldenen Henne 2018 auf dem neuen Messegelände in Leipzig. Dieses Jahr gibt das Ex-Karussell-Mitglied ein Konzert in Naunhof. Quelle: André Kempner

Stars kommen nach Naunhof

Zur alten Agentur von Michaelis, MB Konzerte, pflegt Gaitzsch weiter Kontakt. „Sie sucht bespielbare Häuser für ihre Künstler“, sagt sie. „Daraus sind zwei neue Projekte entstanden, die ich allein nicht stemmen könnte, weil sie zu teuer sind. Wir stellen nur den Bürgersaal zur Verfügung und können auf diese Weise unserer Bevölkerung ordentlich was bieten.“

So kommt am 3. März Thomas Rühmann nach Naunhof. Der Hauptdarsteller der Fernsehserie „In aller Freundschaft“ gibt mit Jürgen Ehle (Gitarre, Gesang) und Monika Herold (Bass, Keyboard, Gesang) das Konzert „Sugar Man – Das bittersüße Märchen des Sixto Rodriguez“.

So kennen ihn die Fernsehzuschauer: Thomas Rühmann (Mitte) als Dr. Roland Heilmann mit Andrea Kathrin Loewig und Bernhard Bettermann in der Serie „In aller Freundschaft“. Jetzt singt der Schauspieler in Naunhof. Quelle: MDR/HA Kommunikation

„Auf die Bäume ihr Affen“ heißt es, wenn am 12. Mai Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler auf ihrer Jubiläumstour „50 Jahre live“ Naunhof einen Besuch abstatten. „Normalerweise füllen sie große Hallen, bei uns passen gerade mal 150 Leute rein“, betont Gaitzsch die Besonderheit des Konzertes.

Vielen bekannt: Monika Hauff und Klaus-Dieter Henkler, hier bei einem Stadtfest in Borna, kommen nach Naunhof. Quelle: Andreas Döring

Kultur auch am See

Nach ihren Worten wird das See-You-Festival am Moritzsee auf alle Fälle laufen. Mit der Agentur bestehe ein Vertrag über zwei Veranstaltungen. „Ihr obliegt es, inwieweit sie sich engagiert“, erklärt Gaitzsch. Vergangenes Jahr hatte es nur ein Event gegeben, davor zwei Jahre lang zusätzlich das Feuerwerksspektakel „See in Flammen“.

Rausch für Tausende: Das See-You-Festival am Moritzsee begeistert junge Menschen seit 2015. Quelle: Alexander Prautzsch

In kleinerem Rahmen als diese Massenereignisse laufen die Rathaus- und Kirchenkonzerte in weitgehend gewohnter Weise – ebenso die Kabarett-Gastspiele. Die Disconacht, die es vor einiger Zeit in der Parthelandhalle gab, soll in veränderter Weise aufleben. „ Naunhof schwoft“ heißt die erste große Ü-30-Party am 21. September in der Parthelandhalle mit Mucke der 1980er- und ’90er-Jahre. „Wir arbeiten hier mit der Showkiste Leipzig und Überraschungskünstlern zusammen“, so Gaitzsch.

Weinverkostung mit Schmonzetten

Spielt zur Weinverkostung: Das Leipziger Duo „Irida“, hier bei einer Ausstellungseröffnung am 25. April 2018 in der Naunhofer Galerie Kugel. Quelle: Thomas Kube

Das Duo „Irida“ kennen schon Besucher von Vernissagen im Rathaus und der Eröffnung der neuen Stadt- und Tourist-Information im Bahnhof. Unter dem Motto „Tango, Chanson & Schmonzette – im Duette“ gestaltet es eine beschwingte Weinverkostung am 28. September im Bürgersaal. „Eine Weinverkostung organisierten die Fuchshainer anlässlich ihrer 750-Jahrfeier“, berichtet Gaitzsch. „Sie lief gut, war gesellig und unterhaltsam, weshalb wir die Idee gern aufnehmen.“

Kartofffelfest zieht um

Eine feste Institution: der Naunhofer Adventszauber. Quelle: Roger Dietze

Während Veilchenmarkt und Adventszauber im Konzept unverändert bleiben, wird es fürs Kartoffelfest nun endgültig ernst. Der Standort an der Grundschule lässt sich nicht mehr nutzen, weil dort Container für die Erweiterung der Bildungsstätte aufgestellt wurden. Der Umzug zum Marktplatz steht bevor. „Nur er kommt in Frage, denn dort ist alles gegeben, was wir brauchen“, setzt Anja Gaitzsch einen Schlusspunkt unter die Diskussion um einen geeigneten Ort.

Das Stadtgut sowie Teile der Bahnhof- und Gartenstraße ließen sich einbeziehen. Eine Prüfung ergab, dass Busse die vorgesehenen Umleitungsstrecken fahren können. „Die Radien sind gegeben“, versichert die Leiterin der KulturWerkStadt.

Zurzeit werde mit dem Stromversorger EnviaM am Energieproblem gearbeitet. „Wir wollen weiter attraktive Schausteller haben, diese brauchen aber eine hohe Leistung“, erläutert Gaitzsch. Der Markt mit seinen Einrichtungen könne diese nicht liefern. Auf ein Aggregat, wie es am alten Standort aufgestellt wurde, soll aber möglichst verzichtet werden.

Nicht ganz einfach ist es, den Platz so zu organisieren, dass Angebote nicht reduziert und Rettungswege trotzdem eingehalten werden. „Wir sind durch die Lampen und Bänke auf dem markt eingeschränkt, wollen aber allen Sicherheitsbelangen gerecht werden“, verdeutlicht Gaitzsch, die momentan ein Konzept entwirft.

Ideengeber gesucht

Freuen würde sie sich, wenn Naunhofer eine Arbeitsgruppe mit ihr gründen würden, um sich inhaltlich einzubringen. „Das Fest ist zwar erfolgreich, und wir sehen keinen Anlass für Veränderungen“, sagt sie. „Aber es gibt immer wieder auch kritische Stimmen von Leuten, die sich etwas anderes wünschen. Mit ihnen würde ich gerne ins Gespräch kommen. Vielleicht ergeben sich daraus Ideen, die das Fest bereichern.“

Vollen Kulturkalender gestalten viele

Fast an jedem Wochenende steppt auch dieses Jahr wieder der Bär. Zu verdanken ist das neben der Stadt mit ihren Einrichtungen ebenso den Feuerwehren, Kirchgemeinden sowie den vielen Vereinen und Initiativen, die in Stadt und Ortsteilen Veranstaltungen organisieren.

Von Frank Pfeifer