Naunhof. Im Alter von 71 Jahren verstarb nach einer schweren Lungenkrankheit Walter Fritzsche am Dienstag im Grimmaer Krankenhaus. Er war seit 1994 Stadtrat in Naunhof und damit der Abgeordnete, der das Mandat am längsten seit dem Mauerfall ausübte. Seine Leidenschaften gehörten der Kommune und dem Holz. Er hinterlässt seine Ehefrau Annelies, zwei Kinder, sieben Enkel und einen Urenkel.

1967 hatte er den Meisterbrief erhalten, ein Jahr später die elterliche Tischlerei in der Langen Straße übernommen, die er 2012 als modernen Tischler- und Glasereibetrieb seinem Sohn Jörg übergab. Über viele Jahre hinweg war er Obermeister der Innung Holzhandwerk Muldental, stellvertretender Kreishandwerksmeister und Vorstandsmitglied der Kreishandwerkerschaft im Landkreis Leipzig. Zwei Mal organisierte er das Landesinnungstreffen in seiner Heimatstadt, die er liebte.

Ehrenamtlich wirkte Walter Fritzsche in den Fördervereinen der Feuerwehr und des Freien Gymnasiums sowie im Männerchor mit. Auf politischer Ebene setzte er im Stadtrat seinen Sachverstand dafür ein, das Erscheinungsbild von Naunhof wesentlich zu verbessern. „Seine Stimme hatte Gewicht, er war ein sachlicher Mensch“, sagt sein Wegbegleiter in der FDP, Joachim Burchert. „Er kämpfte für die Entstehung und den Erhalt unseres Gymnasiums.“ Soweit es seine Kräfte erlaubten, beteiligte er sich noch an den Sitzungen des Stadtrats. Bis zuletzt ließ er sich am Krankenbett über die Geschicke der Kommune informieren.

Die FDP verlor mit Walter Fritzsche den Vorsitzenden ihrer Ortsgruppe. „Ich habe ihn und seine ruhige, sachliche Art sehr geschätzt“, sagt die Kreischefin der Liberalen, Anja Jonas. „Er war immer lösungsorientiert, konnte Menschen mit konträren Ansichten zusammenbringen. Seine Meinung war mir sehr wichtig.“

Die Trauerfeier für Walter Fritzsche ist für den 12. Mai in der evangelischen Stadtkirche Naunhof angesetzt. Sie beginnt 13.30 Uhr.

Von Frank Pfeifer