Naunhofs Tag der Umwelt bleibt auf Frühling festgesetzt – mit Änderungen

Naunhof, . Um Unrat in der Landschaft zu beseitigen, ruft die Stadt – wie jedes Frühjahr – alle Naunhofer zum Tag der Umwelt auf. Das Müllsammeln, an dem sich traditionell Vereine, Schulen, Familien und Mitarbeiter der Stadtverwaltung beteiligen, wird diesmal aber etwas anders ablaufen. Festgesetzt ist es auf den 14. und 16. April.

Im September vergangenen Jahres hatte der Grüne Tisch vorgeschlagen, die Aktion in den Herbst zu verschieben. Anliegen der Gruppierung von Naturinteressierten war es, Vögel zur Hauptbrutzeit nicht zu stören oder gar zu gefährden. „Die Amphibien kommen jetzt raus, die Buschwindröschen blühen. Da ist es nicht sinnvoll, Menschen durch den Wald zu schicken“, meint Helge Heinze.

Diese Hinweise, so Stadtsprecherin Anja Lohn, haben alle Anwesenden verstanden, die im März zusammenkamen, um letzte organisatorische Absprachen für den jetzigen Umwelttag zu besprechen. Gemeinsam sei überlegt worden, wie sie sich beachten lassen. „Es kam auch zur Sprache, dass bei einer Verlegung des Termins der ganze Müll bis zum Herbst liegen bleiben würde“, so Lohn. „Und das ist eine ganze Menge. Rund 30 Kubikmeter werden Jahr für Jahr beim Tag der Umwelt eingesammelt.“

Der Kompromiss sieht so aus, dass der Umwelttag im Frühling beibehalten wird. Beschränkt werden soll er aber von jetzt an auf die Reinigung entlang der Wege und Gräben. In schützenwerten Gebieten, wie beispielsweise am Haselberg in Ammelshain und im Auwald, wird erst im Herbst gründlich Müll gesammelt.

Jeweils am letzten Wochenende im September soll es – als weitere Aktion – die vom Grünen Tisch initiierte Säuberung geben. Vereine haben dafür laut Lohn schon ihre Unterstützung signalisiert. „Mit von der Partie ist bei so viel Engagement selbstverständlich auch die Stadt Naunhof, vor allem was den Abtransport des gesammelten Unrates angeht“, kündigt sie an.

„Wir hoffen dann auf viele Helfer“, sagt Helge Heinze vom Grünen Tisch, die den Kompromiss gutheißt. „Das ist das, was im Moment möglich ist und womit beide Seiten leben können“, urteilt sie. „Die Natur wird dadurch weitestgehend geschützt. Wir müssen sehen, wie sich die Sache entwickelt.“

Treffpunkte für den jetzigen Tag der Umwelt sind am Sonnabend 9 Uhr Lindhardt an der Alten Mühle 5, die Ecke Grimmaer Straße/Wilhelm-Külz-Straße in Naunhof, das Turmuhrenmuseum (Ungibauerstraße) und der Kurzzeitparkplatz Moritzsee, 9.30 Uhr das Waldbad (Wiesenstraße) und 10 Uhr das Trafohaus am Naunhofer Ortsausgang (Großsteinberger Straße), der Böhmerwald (Ecke Lutherstraße/Nordstraße), der Tennisplatz (Cladeweg), das Kinder- und Jugendhaus Oase (Parthenstraße), das Feuerwehrgerätehaus Ammelshain (Hauptstraße) sowie das Bürgerhaus Fuchshain (Hauptstraße). Erdmannshain zieht am Montag nach, dort treffen sich die Helfer 8.30 Uhr an der Heimatstube (Eichaer Straße).

Auskünfte zum Tag der Umwelt bei Heike Ritter vom Ordnungsamt, Telefon 0174/9 18 34 69, E-Mail: ritter-ordnungsamt@naunhof.de

Von Frank Pfeifer