Naunhof

Neuland beschreitet Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) in einem Vergabeverfahren. Erstmals, so sagte der 65-Jährige am Donnerstagabend im Stadtrat, wird dem Bieter der Zuschlag gegeben, der nicht den niedrigsten Preis offeriert hat. Das Parlament will es so.

Es geht um die Beschaffung eines Einsatzleitwagens für die Feuerwehr. „Solch ein Fahrzeug soll jede größere Feuerwehr vorhalten“, erläutert Stadtwehrleiter Thomas Conrath. „Bei größeren Bränden dient es als zentraler Kommunikationspunkt. Es ist quasi eine kleine rollende Leitstelle.“

Naunhof und Regis-Breitingen geteilter Meinung

Zwar besitzt die Naunhofer Wehr schon einen derartigen Wagen, er wurde ihr aber in Nachwendezeiten vom Landkreis überlassen und ist nicht genormt. Deshalb wird es Zeit für Ersatz. Für die Ausschreibung ging Naunhof mit Regis-Breitingen eine Kooperation ein, das ebenfalls ein Leitfahrzeug braucht, getreu dem Motto: „Geteilte Arbeit ist für jeden halbe Arbeit.“ Beide Partner ließen den freien Markt wissen, dass sie zwei Autos kaufen möchten.

Daraufhin meldeten sich laut Ordnungsamtsleiter Caniel Brcak als Anbieter die Schäfer GmbH mit Sitz in Oberdingen bei Karlsruhe, die für knapp 110 000 Euro liefern würde, und die MAN GmbH mit Niederlassung in Dresden, die auf 127 000 Euro kommt. Regis-Breitingen entschied sich für die preiswertere Offerte. „Unsere Feuerwehr hat sie befürwortet“, sagt Bürgermeister Wolfram Lenk (Linke) auf Anfrage. Anders die Situation in Naunhof. Dort meint Stadtwehrleiter Conrath: „Schäfers Angebot ist meiner Meinung nach schöngerechnet.“

Wehrleiter Conrath sieht ernstes Problem

Ihm waren mehrere Details aufgestoßen. Manches ließ sich nach seinen Worten per E-Mail aus dem Weg räumen, andere Zusagen habe der Firmenchef aber nur mündlich am Telefon gemacht. Vor allem in einem entscheidenden Punkt bleibt Conrath weiterhin skeptisch.

Ihn beschäftigt die Energieversorgung des Fahrzeugs. MAN habe die Batterien für 13 Stromverbraucher im Fahrzeug ausgelegt, Schäfer nur für sieben, dort würden unter anderem drei Computer und der WLAN-Router fehlen. „Wenn ich zusammenrechne, kommt MAN auf einen dreifachen Energiebedarf. Das erscheint mir realistischer zu sein“, sagt der Wehrleiter.

Stadträte warnen vor Totalausfall

„Wenn Firmen Preise drücken wollen, sparen sie, das kenne ich aus Erfahrung“, erklärt Lutz Kadyk von der Wählervereinigung Ammelshain, Mitinhaber eines Abschleppdienstes, und fügt überspitzt an: „Dann geht 15 Minuten das Blaulicht und der Strom ist alle.“ Empfohlen werden laut Contrath Batteriesysteme, die zwei Stunden durchhalten und dann immer noch 50 Prozent geladen sind. Das sei bei Schäfer nicht der Fall.

„ Grimma kauft ein neues Fahrzeug, das beim Löschen total ausfällt“, zieht Hermann Kinne ( CDU) Parallelen zum Problem mit vier neuen Drehleitern im Landkreis. „Sind uns 17 000 Euro Ersparnis lieber als der Fall, dass beim Einsatz der Strom wegbleibt?“, fragt Michael Eichhorn (Linke) in die Runde und stellt den Antrag, MAN mit der Lieferung zu beauftragen. Diesen befürworten beim Votum alle Abgeordneten.

Zocher lässt Stadtratsbeschluss prüfen

Nur Zocher enthält sich der Stimme. Er, der nach der Wiedervereinigung schon lange Zeit Bürgermeister von Engelsdorf war, gesteht: „Noch nie habe ich erlebt, dass ein zweiter Bieter den Zuschlag erhält. Das muss ich erst von der Rechtsaufsicht prüfen lassen.“

Dass sie dem gelassen gegenüberstehen, äußerten mehrere Räte. Ihr Argument: Schäfer biete nicht das an, was die Stadt per Leistungsverzeichnis ausschrieb. Außerdem solle laut Gesetz nicht der billigste, sondern der wirtschaftlichste Bieter zum Zuge kommen.

Von Frank Pfeifer