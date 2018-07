Grimma

In der Vorwerkstraße in Grimma wurde durch unbekannte Täter die Außenfassade der Grundschul-Sporthalle durch Schmierereien beschädigt. In der Nacht zu Dienstag wurden dort die Schriftzüge „88“ und „DYNAMO“ aufgesprüht.

Weiter wurde an der davor befindlichen Betonrasenkante ein Hakenkreuz (etwa 5 mal 5 Zentimeter) und der Wortlaut: „NO MUSLIM!“ mittels schwarzer Farbe aufgemalt. Die Beseitigung der verbotenen Schriftzeichen wurden eingeleitet.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Grimma, Telefon 03437/708925100 zu melden.

Von LVZ