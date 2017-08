Nerchau: Nach Rohrbruch 50 Einwohner ohne Wasser

Grimma/Nerchau. Bei etwa 50 Bewohnern in Nerchau kam am Donnerstag Früh kein Wasser aus dem Hahn. Grund war ein unerwarteter Bruch der Wasserleitung in der Cannewitzer Straße. In Absprache mit der Polizei wurde die Straße für die Reparatur voll gesperrt, weil die Leitung zentral liegt.

Nach Angaben von Lutz Kunath, Geschäftsführer des Versorgungsverbandes Grimma-Geithain, geht es um eine betagte Stahlleitung aus den 1950er Jahren. „Um 5 Uhr wurde der Wasserrohrbruch über das Bereitschaftssystem an uns herangetragen“, so der Chef des kommunalen Verbandes. Durch die Havarie seien aber nur die 50 Anlieger betroffen gewesen, der Rest von Nerchau sei ohne Störung versorgt worden. Kunath ging davon aus, dass die Reparatur zügig voran geht und das Wasser am frühen Nachmittag wieder angestellt werden konnte.

Leider könnten alte Leitungen innerhalb von Sekunden bersten, erläutert Kunath. Der Verband zähle über 300 Rohrbrüche im Jahr – größere und kleinere. Die Reparatur bei solchen Havarien gehöre zum Tagesgeschäft.

Von Frank Prenzel