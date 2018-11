Colditz

Kommt er? Kommt er nicht? Eigentlich sollte er längst in Betrieb sein – der neue Edeka in der Bahnhofstraße. Und so fragte Einwohner Bernd Petschick in der Ratssitzung an, was Sache sei. Bürgermeister Robert Zillmann (parteilos) bestätigte, dass der ursprünglich geplante Eröffnungstermin verstrichen sei. Von den Herrschaften habe er nichts mehr gehört.

„Hier sind wir“, meldeten sich die beiden Privatleute Harald und Frank Hollenbach. Sie hätten das Objekt gekauft und seien mit der Bank im Gespräch. Wenn alles wie avisiert laufe, solle es zu Ostern 2019 losgehen. Der einstige Verkaufsmarkt steht seit Jahren leer. Früher war Edeka drin, später Diska. Seitdem fristet das Gelände ein Schattendasein.

Harald Hollenbach will Edeka in Colditz neu eröffnen

Nicht nur die Stadtverwaltung, auch Anlieger setzen auf die neuen Betreiber. Sie könnten das Areal wieder wach küssen. Die Voraussetzungen seien nicht die schlechtesten: Die Straße wurde neu gebaut, sogar eine Bushaltestelle ist eingerichtet. Anwohner Heiner Böhme: „Die künftigen Betreiber waren auch bei uns zu Hause. Sie haben sich vorgestellt und gefragt, welche Vorstellungen wir vom künftigen Warensortiment haben.“

Doch wer ist dieser Harald Hollenbach? Gegenüber der LVZ äußerte sich der angehende Geschäftsführer freimütig. Er sei gelernter Einzelhandelskaufmann und zuletzt Angestellter einer preisgekrönten Edeka-Filiale in Berlin gewesen. Deren Inhaber habe den „Goldenen Zuckerhut“ erhalten, die höchste Auszeichnung der Lebensmittel-Wirtschaft in Deutschland. Es seien die herzliche Bedienung, das frische Angebot und die angestrebte Regionalität, die das Geschäft zu Deutschlands bestem Supermarkt gemacht hätten.

Edeka mit Drogeriekonzept und DHL-Shop in Colditz

Nun wolle er sich selbstständig machen, sagt Hollenbach, der im Internet auf die freie Immobilie gestoßen sei. Er ziehe demnächst extra von Brandenburg nach Sachsen. In Colditz möchte er als privat geführter Vollsortimenter durchstarten – mit Obst und Gemüse, Fleischerei, eigens von Edeka entwickeltem Drogeriekonzept und DHL-Shop. Auf 1400 Quadratmetern würden sich bei ihm zudem Bäcker und Blumenhändler einmieten. 27 Mitarbeiter wolle er einstellen.

Zwar gibt es in der Stadt drei Lebensmitteldiscounter, doch zieht es die Colditzer zu Großeinkäufen vorzugsweise nach Bad Lausick, Grimma, Geithain oder Rochlitz. Dort sei das Angebot attraktiver, heißt es. „Umso mehr hoffen wir, künftig die Kaufkraft im Ort zu halten“, so der Bürgermeister. Der Markt ist in Bewegung. Netto etwa möchte sich erweitern. Von jetzt 810 auf dann 915 Quadratmeter Verkaufsfläche. Daher soll in der Leisniger Straße, in unmittelbarer Nähe zum Bestandsmarkt, neu gebaut werden.

Der aktuelle Netto entspreche nicht mehr den zeitgemäßen Anforderungen an einen modernen, verbraucherorientierten Markendiscount. Der Neubau sei notwendig, um den Markt am Standort langfristig betreiben zu können, argumentiert die beauftragte Arena Vermögens- und Verwaltungs-GmbH. Die Stadträte gaben inzwischen grünes Licht, beschlossen die Aufstellung eines Bebauungsplanes.

Sanitär, Heizung, Elektrik im Edeka-Markt laufen

Derweil laufen im künftigen Edeka-Markt die vorbereitenden Arbeiten: Sanitär, Heizung, Elektrik. Der Betreiber legt auch selbst Hand an. Die Anwohner drücken ihm und seinem Geschäftspartner die Daumen. Auch Alt-Bürgermeister Matthias Schmiedel, der damals erste Gespräche geführt hatte, wünscht Erfolg: „Anfangs schienen mir die künftigen Betreiber etwas blauäugig. Die Hürden für einen Neustart waren höher als gedacht. Denn es musste eine neue Betriebserlaubnis beantragt werden.“

Von Haig Latchinian