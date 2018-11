Grimma

Den Weihnachtsmarkt überlässt die Hospitalkapelle in diesem Jahr ganz allein der Stadt Grimma. Dafür gibt es in ihrem Ausstellungsraum zum Jahresende eine besondere Ausstellung. Mit Sylvia Gerlach haben die Galeristen die Enkelin des Dresdener Malers und Nationalpreisträgers Erich Gerlach (1909-2000) in die Kapelle geholt. Die Vernissage beginnt am Sonnabend, 15 Uhr.

Sylvia Gerlach zeigt in Grimma Malerei und Grafik

Der Großvater war Gerlachs erster Lehrer, als sie zwölf war. Später folgten Studien an der Hochschule für bildende Kunst in Dresden und an der Hochschule Burg Giebichenstein in Halle. Mit „ Wintersonne“ präsentiert Sylvia Gerlach in Grimma „Schmucksteine“ der Malerei und Grafik.

Für die besondere Stimmung im Kerzenschein des Advent sorgt zur Eröffnung eine Instrumentalsolistin, die Gerlach als Überraschung aus Leipzig mitbringt. Glühwein und Stollen sorgen für die Kulinarik. Die Ausstellung ist bis zum 16. Dezember jeden Sonnabend und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet.lvz

Von Thomas Kube