Neue Händler beim Grimmaer Frischemarkt

Der Frischemarkt der Stadt Grimma startet am 17. März in sein drittes Jahr. Jeden dritten Sonnabend bis November können sich die Grimmaer und ihre Gäste in und an der Klosterkirche mit frischen Produkten eindecken. Laut Marktmeister Frank Schütz soll der Markt etwas Besonderes sein. Fürs neue Jahr hat er auch neue Händler gebunden.