Grimma

Auch wenn beim Stadtbummel durch Grimmas Altstadt gerade in der Langen Straße leer stehende Läden ins Auge stechen: Es gibt die zarten Pflanzen des Neuanfangs. Vorigen Freitag öffnete in der Kreuzstraße der Geflügelhof Fiebig einen Hofladen. Bereits im September hatte der Fanshop Rosenberg nach vielen Jahren das Pep hinter sich gelassen und betreibt nun sein Geschäft in der Innenstadt. Und wenige Schritte weiter bittet ein neuer Italiener zu Tisch.

Nachfrage der Kunden auf dem Frischemarkt

Für Jürgen Fiebig war der Schritt in die Grimmaer Innenstadt folgerichtig. Als die Kommune den monatlichen Frischemarkt ins Leben rief, breitete er vom ersten Tag an seine Waren in der Klosterkirche aus. „Unsere Geflügelprodukte waren hier immer ausverkauft“, spürte er bald den Bedarf in der Muldestadt.

Mit der Direktvermarktung begann Fiebig vor drei, vier Jahren. Am Firmensitz in Liptitz bei Wermsdorf hält er Legehühner und betreibt einen kleinen Hofladen, während sein Geflügelhof in Wagelwitz steht. Bei den monatlichen Offerten in Grimma wurde er öfter mal gefragt, wo man seine Produkte über den Frischemarkt hinaus kaufen könne. Auch der wachsende Zuspruch in Liptitz weckte in ihm den Wunsch zur Vergrößerung. Also suchte und fand er einen passenden Laden in der Altstadt, folgte damit auch dem Lockruf der Stadt Grimma und bietet nun Gefügel- und Wildprodukte an. Fiebig, der zwei neue Verkäuferinnen einstellte und jetzt sechs Mitarbeiter beschäftigt, schwärmt von der alten Fleischerei Müller, in die sein Laden gezogen ist. „Das Ambiente passt, hier sind noch originale Fliesen von 1892 drin.“

Neuanfang nach dem Jahrhundert-Hochwasser

Karin und Uwe Rosenberg verkaufen schon seit über 20 Jahren Fan- und Sportartikel. Nach dem Hochwasser 2002 zogen sie ins PEP-Einkaufszentrum am Rande der Stadt, um den Laden möglichst schnell wieder zu öffnen. „Aus dem Provisorium wurden 16 Jahre“, sagt der Ehemann. Doch nun kehrt das Geschäftspaar zurück in die Innenstadt und wurde in der Langen Straße fündig. Der Vertrag im PEP lief aus, so dass Rosenbergs die Chance beim Schopf ergriffen. Vor allem auch, weil sie im Einkaufspark an dessen Öffnungszeiten gebunden waren – wochentags bis 20, sonnabends bis 18 Uhr. Für die mittlerweile 61 und 64 Jahre alten Alleinkämpfer viel Zeitaufwand.

Bekenntnisse für die Innenstadt

Der Umzug sei ein Bekenntnis zur Altstadt, sagt Uwe Rosenberg, um im gleichen Atemzug zu betonen, das Grimma beide Einkaufszentren brauche – die Innenstadt und das PEP. Letzteres sei gerade für ältere Leute wichtig. Ohne die Meile im Westen der Stadt würden sie wohl in die Großstadt fahren und Grimma Kaufkraft verloren gehen.

Indes kämpft auch der PEP mit Leerstand und plant deshalb den Umbau. Nach den Worten von Grimmas Marktmeister und Altstadtförderer Frank Schütz haben bereits zwei weitere Händler signalisiert, den Einkaufspark in Richtung Zentrum verlassen zu wollen. Durch den Leerstand blieben im Center die Kunden aus, „sie erhoffen sich mehr Umsatz in der Stadt“. Schütz arbeitet derweil an weiteren kleinen Erfolgserlebnissen. So ist er im Gespräch mit einem Start-up-Unternehmen aus Leipzig, das eventuell in der Grimmaer City einen Laden beziehen möchte, um Kochkurse anzubieten.

Fanshop, Yoga-Lehrerin und Italiener

Er sei auch in Kontakt mit zwei Unternehmen, so Schütz, die sich für die Räume des jetzigen Nah&Frisch-Marktes in der Hohnstädter Straße interessieren. Der Franchisenehmer des kleinen Supermarktes hat mit dem nur Schritte entfernten neuen Rewe-Markt einen mächtigen Konkurrenten vor die Nase bekommen und wird wohl über kurz oder lang die Segel streichen. Er wolle den Markt aber so lange offen halten, bis es eine Nachfolge für den Laden gibt, informiert Schütz.

Unweit des Fanshops in der Langen Straße bezogen in den letzen Tagen auch Yogalehrerin Regina Rehahn und Physiotherapeutin Viola Kretzschmar Räume – auch wenn das keine Einkaufsläden sind. Und auf der gleichen Straßenseite lädt seit dem Spätsommer das Restaurant „Pane & Vino II“ ein. Die Grimmaer Wohnungs- und Baugesellschaft als Eigentümer des Hauses habe für den Einzug des Italieners bauliche Veränderungen vorgenommen“, weiß Schütz zu berichten. Der Gastronom habe bereits in Riesa ein gut gehendes Lokal.

18 Restaurant in der Grimmaer Innenstadt

„Wir hatten ja immer ein Defizit im Gastronomie-Bereich“, sagt Rathaussprecher Sebastian Bachran. Inzwischen habe Grimma in der Altstadt einen „akzeptablen Stand“. So kamen in den letzten Jahren das Nostalgie-Café und der Inder hinzu, das Goldene Schiff ging nahtlos an einen Griechen über. Klammert man Dönerläden und Subway aus, kommt Grimmas Innenstadt jetzt auf 18 Restaurants.

Von Frank Prenzel