Die 12. Muldental-Fotoschau ist eröffnet. Noch bis in den Juli hinein sind die qualifizierten 142 Bilder von 52 Autoren in der Hauptstelle der Sparkasse Muldental in Grimma zu sehen, ehe sie in Wurzen gezeigt werden. Unter Vorsitz von Thomas Kube prämierte die fünfköpfige Jury jetzt die zwölf Gewinner in den unterschiedlichen Kategorien.