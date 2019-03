Landkreis Leipzig/Grimma

Pünktlich zu Ostern heißt es in Grimma: Alles einsteigen bitte! Dann fällt der Startschuss für einen neuen Grimmaer Stadtverkehr. Zwei überarbeitete Linien verbinden ab 19. April die Stadtteile Süd, West, Hohnstädt sowie das Stadtzentrum miteinander. Das Vorhaben ist Teil des Pilotprojektes Muldental in Fahrt, mit dem unter anderem in Brandis und Bad Lausick bereits ein dichteres Netz an Haltestellen und Busverbindungen realisiert wird. Nun sollen auch an der Mulde noch mehr Menschen zum Umsteigen auf den öffentlichen Nahverkehr animiert werden. Davon erhoffen sich Einzelhandel, Gastronomie und Kultur in der Stadt noch mehr Kunden und Publikum. Initiator ist der Mitteldeutsche Verkehrsverbund (MDV) gemeinsam mit dem Landkreis, der kreiseigenen Regionalbus Leipzig GmbH und dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig.

Die Übersichtskarte zeigt die Stadtbus-Linie B durch Grimma: Sie startet am Nicolaiplatz, fährt über das Krankenhaus, Grimma-West, die Husarenstraße und die Gerichtswiesen, bevor sie am Bahnhof ankommt. Quelle: Landkreis Leipzig

Busse fahren erstmals auch am Sonntag durch Grimma

Derzeit fährt der Grimmaer Stadtverkehr nur in der Zeit von Montagfrüh bis Samstagmittag, am Sonntag werden gar keine Fahrten angeboten. Das soll sich bald ändern. Künftig rollen die Busse montags bis freitags von 5.15 Uhr bis 21.45 – und zwar aller 30 Minuten. Bisher machte der Stadtverkehr in der Zeit von 10 bis 12 Uhr Mittagspause und der letzte Bus drehte 18.45 Uhr seine Runde.

Die Linie A startet im Gewerbegebiet-Süd und fährt danach den Platz der Einheit, den Bahnhof, die Innenstadt sowie den Nicolaiplatz an und rollt dann weiter nach Hohnstädt. Quelle: Landkreis Leipzig

Auch am Wochenende soll es den Muldestädtern künftig leichter fallen, das Auto stehenzulassen. In der Zeit von 6.15 bis 24 Uhr sollen die zwei neuen Stadtbuslinien künftig samstags im Stundentakt verkehren und so auch noch Nachtschwärmer chauffieren. Erstmals herrscht auch sonntags Bewegung an der Bordsteinkante. Dann werden die Busse von 8 bis 21 Uhr Fahrgäste befördern – und zwar aller 60 Minuten. Zudem sollen die Anschlüsse zum übrigen Regionalverkehr sowie der Bahn verbessert werden. Dazu wird unter anderem die Strecke Grimma – Großbothen – Colditz von der PlusBus Linie 619 häufiger befahren als bisher.

Neue Haltepunkte im Grimmaer Stadtgebiet

Um den Zugang zum ÖPNV zu erleichtern, wird ab April eine Vielzahl neuer Haltepunkte eingerichtet. Vorerst werden Haltestellenschilder an relevanten Punkten im Stadtgebiet aufgestellt und für einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Nutzerakzeptanz getestet. „Bei entsprechend vielen Passagieren werden diese auch ausgebaut und dauerhaft in den Linienverkehr übernommen“, kündigt Stadtsprecher Sebastian Bachran an. Der Einstieg in die attraktiven Niederflurbusse funktioniert barrierefrei durch besonders tiefliegende Böden im Innenraum. Damit können auch Senioren mit Rollator, Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kinderwagen die Busse leichter nutzen. Darüber hinaus ist jeder Midi-Bus als besonderes Highlight mit kostenlosem WLAN ausgestattet.

Stadtverkehr Grimma - so sollen die Midi-Busse aussehen, die künftig durch die Stadt rollen Quelle: Agentur Genese

Verbindung zum Bahnhof und Busplatz in Grimma

Der Stadtverkehr steuert Wohngebiete, Einkaufsmöglichkeiten und Freizeiteinrichtungen, Gesundheitseinrichtungen sowie Arbeitsstellen, Schulen, Ausbildungsstätten, Ärzte und Apotheken an. „So können auch Arbeitnehmer den vorteilhaften Halbstundentakt für den Weg zur Arbeit nutzen. Am Oberen Bahnhof und am Nicolaiplatz kann nun zeitnah zu den Regionalbuslinien und den Zügen umgestiegen werden“, so Bachran. Von hier aus erreicht man schnell Grimmas Ortsteile und die Städte Leipzig, Wurzen, Colditz oder Döbeln. Die Stadtlinie A verbindet die beiden großen Gewerbegebiete im Norden und Süden mit der Altstadt und dem Oberen Bahnhof.

Erreichbarkeit des Einkaufsgebietes in Grimma wird verbessert

Und noch einen anderen Wunsch wird der neue Stadtbusverkehr erfüllen: Die neue B-Linie bietet eine direkte Verbindung zwischen dem Bahnhof, dem Einkaufsgebiet Gerichtswiesen und dem Neubaugebiet Grimma-West an, und dürfte damit insbesondere Menschen ohne eigenes Auto ansprechen.

Um den neuen Service auch bei eingefleischten Autofahrern publik zu machen, locken zum Start Gratisfahrten. Unter dem Motto „Einfach mal ausprobieren“ kann der Stadtverkehr vom 19. April bis 31. Juli an Wochenenden und Feiertagen kostenlos genutzt werden.

Zur Einführung der Stadtbuslinien findet am Montag, 15. April, um 17 Uhr eine öffentliche Bürgerveranstaltung ins Rathaus Grimma statt. „Dort wird über Fahrpläne, Tickets und Preise, neue Haltestellen sowie den neuen Linienverlauf der Saisonlinie 638 in Richtung Höfgen, Kössern und Kleinbothen informiert“, so die Stadtverwaltung.

Von Simone Prenzel