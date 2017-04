Naunhof. Dank der Aktion Mensch konnte das Naunhofer Dr.-Rinsche-Haus der Lebenshilfe Grimma seinen alten Kleinbus durch einen neuen ersetzen. „Das erleichtert unsere Arbeit erheblich“, sagt der Leiter der Einrichtung, Lars Petzold (42). Ohne die Anschaffung hätte die Gefahr bestanden, manche Fahrten absagen zu müssen.

Die 36 Bewohner mit körperlichen und geistigen Behinderungen sind auf die Transporte angewiesen. Viele von ihnen müssen täglich zur Diakonie-Werkstatt in Panitzsch gebracht werden, wo sie acht Stunden in der Holz- oder Metallabteilung beziehungsweise in der Landwirtschaft arbeiten. „Wichtig ist aber auch die Teilhabe am kulturellen Leben“, erläutert Petzold. „Wir fahren unsere Bewohner zur Veranstaltungen, zum Beispiel Konzerte, aber auch in den Urlaub, unter anderem an die Ostsee und nach Bayern.“

Das geschieht zum einen mit einem Kleinbus, der schon 200 000 Kilometer auf dem Tacho stehen hat und weiter seinen Dienst tun muss. Das zweite Fahrzeug jedoch wird wohl kaum noch einmal durch den TÜV kommen, hat schon große Rostlöcher. Es konnte nun ausgetauscht werden. „Gekostet hat der neue Bus insgesamt 51 000 Euro. Davon hat unser Verein 15 600 Euro bezahlt. Den Rest gab die Aktion Mensch dazu“, berichtet der glückliche Hausleiter. Zur Ausstattung gehöre eine Rollstuhlrampe.







Von Frank Pfeifer