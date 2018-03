Neuer Putz für Colditzer Oberschule

Colditz. Darauf hatte Colditz lange gewartet. Seit Ende der 1990er-Jahre erhält die Stadt jetzt wieder einmal Fördermittel für die Sanierung der Sophienschule. Damit ist die schier endlose Durststrecke vorbei, auf der sie sämtliche Instandsetzungen allein bezahlen musste.

152 000 Euro schenkt der Freistaat Sachsen der Kommune, gekoppelt mit deren Eigenmitteln soll daraus eine Investitionssumme von 381 000 Euro werden. Für das Geld soll laut Bürgermeister Matthias Schmiedel (parteilos) die zweite Hälfte des Daches neu eingedeckt werden. Außerdem würden Holzfenster des denkmalgeschützten Gebäudes aufgearbeitet und zum Teil ersetzt. Zuletzt erhalte die Oberschule einen neuen Putz.

„Wir bereiten jetzt die Ausschreibung vor“, kündigt Schmiedel an. Die Arbeiten sollen möglichst in den Sommerferien beginnen und sich bis ins nächste Jahr fortsetzen. Über die Farbgebung der Außenhülle sei noch keine Entscheidung getroffen worden. Es gebe „Ideen von einem poppigen Kunterbunt bis zum konservativen denkmalpflegerischen Alltag.“

Weit über eine Million Euro hatte Colditz in den vergangenen Jahren ohne staatliche Beihilfen in die Schule gesteckt, weil die Bildungsstätte als nicht gesichert galt. Nun aber hat Dresden ihren Bestand bestätigt. „Das ist ein gutes Zeichen für unsere Stadt“, urteilt Schmiedel. Schulleiter Andreas Horn zeigt sich ebenfalls erfreut: „Schön, dass das Gebäude nun auch von außen vernünftig aussehen wird.“ Alle Räume seien schon in Ordnung; sollte vom Geld etwas übrig bleiben, wäre für ihn auch eine Sanierung des Foyers wünschenswert.

Von Frank Pfeifer