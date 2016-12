Seit wenigen Tagen ist der Neu-Grimmaer Ingo C. Runge neuer Chef der Sozialdemokraten in der Muldestadt. Der 46-Jährige führt den SPD-Ortsverein an, der derzeit 43 Mitglieder in der Stadt und den Ortsteilen hat. Die LVZ sprach mit Runge über die Probleme der SPD und die derzeitigen Aufreger in Grimma.