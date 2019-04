Grimma

Mit einer einstündigen Jungfernfahrt für geladene Prominenz und einem offenen Informationsangebot im Rathaussaal wurde am Montagnachmittag ein neues Zeitalter für den Grimmaer Stadtverkehr eingeläutet. Ab Karfreitag fahren die Busse auf beiden Stadtlinien öfter und in engerem Takt und steuern darüber hinaus 25 Haltestellen mehr an als bisher. An den Sonntagen, die bislang außen vor blieben, sind die Busse auf der 8,5 Kilometer langen Grimma-A-Linie und der sechs Kilometer umfassenden Grimma-B-Linie ab Ostern ebenfalls unterwegs. Der Stadtverkehr bedient neu ausgerichtete Strecken und hält nun beispielsweise auch an der Muldentalhalle und auf dem Volkshausplatz, direkt vorm Krankenhaus und an allen wichtigen Einrichtungen der Stadt – inklusive der Supermärkte. Wichtig waren den Planern die Umstiegsmöglichkeiten.

So sollen die Einwohner zunehmend animiert werden, das Auto stehen zu lassen und lieber den Stadtbus zu nutzen. Vom 20. April bis 31. Juli werden sie dafür mit einem besonderen Bonbon gelockt. Dann haben die Fahrgäste an den Samstagen, Sonntagen und Feiertagen freie Fahrt im Stadtverkehr, dürfen also umsonst einsteigen.

Für den Busfahrer ein Heimspiel in Grimma

Um alle Gäste transportieren zu können, setzte die Regionalbus Leipzig GmbH für die Jungfernfahrt einen Gelenkbus ein, der in den Grimmaer Straßen sonst nicht zum Einsatz kommt. Busfahrer Axel Geißler (56) hatte als Grimmaer praktisch ein Heimspiel, als er weite Strecken der beiden Linien abfuhr und sein Chef Andreas Kultscher die Neuerungen erläuterte. Landrat Henry Graichen ( CDU) hatte eingangs über die ersten Erfolge von „Muldental in Fahrt“ informiert. Das erweiterte Angebot und die verbesserte Taktung hätten zu etwa 15 Prozent mehr Fahrgästen in den Bussen geführt.

Axel Geißler steuerte den Bus. Quelle: Thomas Kube

Der neu ausgerichtete Stadtverkehr an der Mulde ist Teil des ÖPNV-Projekt „Muldental in Fahrt“. Wochentags wie samstags verkehren die Stadtbusse ab Karfreitag von frühmorgens bis spätabends im Halbstundentakt. An den Sonntagen halten die Fahrer jede Stunde an der Borsteinkante. Laut Kultscher haben es jetzt drei Viertel der Kernstadt-Grimmaer nicht weiter als 300 Meter bis zur nächsten Haltestelle.

Ziel ist ein jährliches Plus an Fahrgästen von zehn Prozent

Im vorigen Jahr beförderte der Stadtverkehr insgesamt 208 000 Fahrgäste, mit dem neuen Angebot erhofft sich die Regionalbus-Chefetage ein jährliches Plus von zehn Prozent. Grimmas Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) rief die Einwohner auf, die Veränderungen im Stadtverkehr als Chance zu begreifen. Mit an Borna war auch MDV-Geschäftsführer Steffen Lehmann, der von einem „tollen Tag“ sprach.

Im Rathaussaal Grimma konnten sich Bürger informieren. Quelle: Thomas Kube

Auf der B-Linie kommen künftig sogenannte Sprinter zum Einsatz. Die Kleinbusse passen durch den Eisenbahntunnel nahe der Schwimmhalle. Einwohner aus Grimma-West können durch diese neue Linienführung erstmals ohne Umsteigen zum nahe gelegenen Prima Einkaufspark und zum Bahnhof gelangen. Auf der A-Linie, die Waldbardau im Süden und Hohnstädt im Norden erschließt, verkehren größere Busse.

Von Frank Prenzel