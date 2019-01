Grimma/Mutzschen

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Mutzschen haben ihre Führungsspitze neu gewählt. Eine Überraschung blieb aus. Mit Markus Beiler wurde der bisherige Wehrleiter in seiner Funktion bestätigt, die er mit einer Amtszeit von fünf Jahren nun das dritte Mal übernimmt. Als sein Stellvertreter fungiert fortan Tobias Weis.

Markus Beiler ist alter und neuer Wehrleiter in der Feuerwehr Mutzschen. Quelle: privat / Facebook

Die Herausforderung im vergangenen Jahr, so blickte Beiler zurück, sei die Vielzahl der Einsätze. „Im Verhältnis zu Mutzschener Zeiten, also vor der Eingemeindung nach Grimma“, so blickte der 36-Jährige zurück, „haben sich die Alarmierungen nahezu verdoppelt, auf etwa 50 Einsätze in 2018 .“

Feuerwehr in Mutzschen muss mehr Brände löschen

Die Ursachen sind verschiedener Natur. „Es sind einige Feuerwehren geschlossen worden, wo wir dann auch hinfahren. Technische Hilfeleistungen, beispielsweise bei Unfällen, und Brände halten sich die Waage. Allerdings bleibt festzuhalten, dass es laut meiner Statistik mehr Brände geworden sind, oft durch Brandstiftungen herbeigeführt, was erschreckend ist“, so der Floriansjünger.

Die Herausforderungen für die Zukunft sieht Beiler im Hochhalten der Moral innerhalb der Truppe, damit alle Kameraden weiter erfolgreich die Stange halten.

Miteinander statt gegeneinander bei der Feuerwehr

„Miteinander und nicht gegeneinander ist unsere Maxime“, sagt der Wehrleiter. Nicht ganz unwichtig sei der Nachwuchs, den sich die Mutzschener Kameraden mit 14 Knirpsen in einer Kinderfeuerwehr sowie zehn Mädchen und Jungen in einer Jugendfeuerwehr heranzieht. Darüber hinaus freuen sich die jetzt 58 Kameraden, darunter sieben Frauen, über zehn Neuzugänge.

Zu Löscheinsätzen nach Brandstiftungen, wie hier in Prösitz, werden die Mutzschener Kameraden immer öfter gerufen. Quelle: Frank Schmidt

Folglich könne Beiler von einer „guten Tageseinsatzbereitschaft“ sprechen. Ob junge oder ältere Kameraden, ob Neuzugänge oder Stammpersonal, für alle gleichermaßen liege der Fokus weiterhin auf einer regelmäßigen und umfassenden Ausbildung.

Nahezu wunschlos glücklich ist die Mutzschener Wehr mit ihrer Ausstattung. „Mit Gerätehaus und Technik sowie Einsatzkleidung sind wir top aufgestellt, das will schon was heißen, denn wir haben da schon ganz andere Zeiten erlebt“, sagte Beiler.

Von Frank Schmidt