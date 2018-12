Naunhof/Erdmannshain

„Man darf nicht immer nur meckern, sondern soll auch einmal loben, wenn es angebracht ist.“ Wolfgang Sokoll sagt diese Worte und lobt prompt drauflos: „Hier wurde in unserer Dorfmitte etwas geschaffen, das sich sehen lassen kann.“ Als Vorstandsmitglied im Heimatverein Erdmannshain und CDU-Ortschaftsrat habe er drei Jahre lang dafür gekämpft, dass der Platz vor der Dorfkirche und dem Friedhof auf Vordermann gebracht wird. Das sei der Stadt nun bestens gelungen.

Über lange Zeit bot das Areal einen wenig einladenden Anblick. Die Bänke waren zerfallen, Fichten von der Sitkalaus stark geschädigt. „Hier musste etwas geschehen“, sagt Wolfram Just, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins, dem zu verdanken ist, dass es diesen Vorplatz überhaupt gibt.

Platz entstand 1988

Rechter Hand vorm Eingang zum Friedhof stand nach seinen Worten früher ein Wohnhaus, das die Kommune zu DDR-Zeiten abreißen ließ, woraufhin sich eine Baugrube auftat. Als Stadtverordneter erhielt Just 1988 den Auftrag aus dem Rathaus, tätig zu werden. „Mit einer Feierabendbrigade haben wir in Anlehnung an die bestehende Friedhofsmauer in diesem Bereich eine ähnliche aufgesetzt und den Bereich davor hergerichtet, Pflanzkübel aufgestellt und ein Buswartehäuschen gebaut.“ Links vom Eingang zum Friedhof hatte sich der Garten des Hauses befunden. „Dort bauten die Bewohner ihr Gemüse an“, erinnert Just. Seine Brigade gestaltete damals eine Sitzecke und pflanzte die Fichten, die jetzt gefällt werden mussten.

Firma und Bauhof im Einsatz

Im Auftrag der Stadt entfernte die Belgershainer Firma Tino Morenz die Baumstümpfe und Wurzeln. Entlang der Friedhofsmauer brachte sie Rollkies ein, schüttete einen neuen Oberboden auf und säte Gras aus, das trotz der Trockenheit schon sprießt. Der kommunale Bauhof verschnitt bestehende Bäume und die Hecke. Die Mitarbeiter, bei denen sich Just ausdrücklich bedankt, werden im Frühjahr zwei Bänke montieren, damit sich Besucher seiner Kirchenführungen und des Friedhofs sowie alle anderen, die dort vorbei kommen, ausruhen können.

Abstellflächen für bis zu drei Autos wurden gepflastert. Befestigt ist nun auch die Trittfläche vorm öffentlichen Telefon, für das der Ortschaftsrat Jahr für Jahr streitet, wenn sich die Telekom um den Abbau bemüht. „Auch wenn der Apparat nicht häufig genutzt werden sollte, wir wollen ihn behalten für Notfälle. Hier befindet sich die Bushaltestelle, und die Sachsen-Klinik steht in der Nähe“, erklärt Wolfgang Sokoll.

Heimatverein blickt auf Ortsjubiläum

Auch der Heimatverein trug zur Verschönerung des Platzes bei. Im Rahmen des Heimatwandertags am 3. Oktober pflanzte er, unterstützt durch Sponsoren, eine Dorflinde. „Um sie herum wollen wir in nächster Zeit noch eine Baumbank aufstellen“, kündigt Wolfram Just an. „Und wenn Erdmannshain bald 750 Jahre alt wird, kommt dort noch ein großer Findling hin mit den Jahreszahlen 1272 und 2022.“

Von Frank Pfeifer