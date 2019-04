Grimma

Noch bis zum 23. April können die Grimmaer auf der Homepage der Stadt über den Namen ihrer künftigen Sportstätte an der Lausicker Straße abstimmen. Zur Wahl stehen GrimmArena, Husaren Sportpark, Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Husarenstadion und Sportzentrum Grimma. Wer sich beteiligen möchte, muss den Weblink www.grimma.de/Sportstaettenname aufrufen. Wie berichtet hatte die Stadtverwaltung im vorigen Jahr Namensvorschläge von der Bevölkerung erbeten. Aus den 50 Eingängen hatte der Beirat für Kultur, Sport und Jugend fünf Favoriten ausgewählt, die nun in der finalen Abstimmung stehen.

Zur Galerie Das neue Stadion in Grimma wächst. Eindrücke von der Baustelle.

FC Grimma kann im August umziehen

Geplant ist, zur Eröffnung des neuen Stadions im August auch die Namensweihe vorzunehmen, teilt die Stadtverwaltung mit. Nach Aussage von Oberbürgermeister Matthias Berger (parteilos) wird im August der erste Abschnitt – also der große Kunstrasenplatz, der große Rasenplatz und der kleine vom Verein selbst errichtete Kunstrasenplatz - fertiggestellt. Auch das Funktionsgebäude stehe dann komplett zur Verfügung. Setzt der FC Grimma seine Erfolgsserie fort, könnte er als Oberliga-Aufsteiger die neue Spielstätte in Besitz nehmen.

Platz für 3000 Zuschauer

Mit der Eröffnung werde das neue Stadion über etwa 1200 Steh- und Sitzplätze verfügen, so Berger weiter. 400 Schalensitze stammen aus der Allianz-Arena in München. Gemeinsam mit dem FC Grimma werde in einem zweiten Schritt im südlichen Bereich des großen Rasenplatzes eine weitere Tribüne entstehen, die mindestens noch einmal dieselbe Zuschauerzahl fassen soll. Die Planungen hierzu laufen schon, informiert Berger.

Trotz Abstrichen der Stadt wegen gestiegener Baupreise, bleibe Berger bei dem Fernziel, perspektivisch 3000 Zuschauer unterzubringen. „Natürlich kann man sich darüber streiten, ob dies bei den derzeitigen Zuschauerzahlen nötig ist“, schaut Berger auf die jetzigen Spiele des Tabellenführers der Sachsenliga. „Aber wir sollten uns alle strategischen Möglichkeiten offen halten, damit das neue Stadion auch als Spielstätte für andere Mannschaften dienen kann.“ In den nächsten Jahren soll seinen Worten zufolge unter Einbeziehung des neuen Funktionsgebäudes eine Stadt-Sporthalle entstehen.

Länderspiele in Grimma

Um etwa Länderspiele austragen zu können, ist eine Kapazität von 3000 Plätzen vonnöten. Berger äußert sich auch zum Stadion der Freundschaft, in dem derzeit der vordere Teil des Sportlerheims abgebrochen wird. Der große überdachte Zuschauerbereich an der Südseite der Rundbahn bleibe komplett erhalten. In der nördlich vom Sportplatz befindlichen Stehtribüne würden die Betonteile, es entstehe im Ergebnis eine schiefe Ebene. Die Tartanbahn werde komplett ausgebessert. Für die Rekonstruktion des Stadions werden laut Berger rund 600.000 Euro investiert. Es dient künftig als Schulsport- und Leichtathletikstadion.

Von LVZ