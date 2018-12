Parthenstein/Großsteinberg

Ein neues Wohngebiet soll am Ortsausgang von Großsteinberg in Richtung Klinga entstehen. Die rund 5000 Quadratmeter große Fläche bietet Platz für sechs Einfamilienhäuser. Begonnen hat schon die Erschließung, obwohl noch ein letzter Gemeinderatsbeschluss fehlt.

„Weil es sich um ein Außengebiet handelt, mussten wir einen Bebauungsplan aufstellen“, erläutert Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos). „Die Träger öffentlicher Belange wurden gehört, ein wesentlicher Hinweis kam vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr.“ Die Behörde hatte verlangt, die Straße im Gebiet so anzulegen, dass sie ein dreiachsiges Müllfahrzeug befahren kann. „Dies wurde in die Planung aufgenommen“, versichert Kretschel.

Satzungsbeschluss für Wohngebiet fehlt noch

Er hofft, dass am 13. Dezember alle Unterlagen im Gemeindeamt vorliegen, sodass der Rat am Abend die Satzung für das Wohngebiet beschließen kann. Sobald sie bekannt gemacht ist, kann laut Bürgermeister gebaut werden.

Eine Hausaufgabe hat er aber noch für den Investor, die BGS Bauherren Grundstücksservice GmbH aus Leipzig, die bereits damit begonnen hat, sämtliche Medien anzubinden. „Wir wollen von dem Unternehmen eine Bürgschaft über die Kosten der Erschließung“, fordert er. „Diese ist nötig, sollte der Bauherr zwischendurch in Konkurs gehen.“ Eine normale Bedingung, die so auch in anderen Kommunen und gegenüber anderen Firmen gestellt wird.

Alle Bauplätze im Wohngebiet vergeben

Mit dem Geld aus der Bürgschaft könnte die Gemeinde im Fall der Fälle die Erschließung vollenden. Ohne die Garantie wäre sie in der Pflicht, die Kosten selber zu tragen, weil sie das Baurecht erteilt hat. Freie Grundstücke gibt es laut BGS nicht mehr im Gelände. „Alle sind vergeben“, hieß es von der Firma auf Anfrage.

Von Frank Pfeifer