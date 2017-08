Neues Wohngebiet in Albrechtshain organisiert sich seinen runden Geburtstag selbst

Straßenfest am Sonnabend

Viele Dörfer können ein Lied davon singen: In ihnen entstanden nach der Wende große Neubausiedlungen, was die Orte in Alteingesessene und Zuzügler spaltete. Das öffentliche gesellige Leben spielt sich aber meist weiter im historischen Siedlungskern ab. Albrechtshain macht hier eine der seltenen Ausnahmen, wie sich bald wieder zeigen wird.