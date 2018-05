Trebsen/Neichen

An der Kreuzung zwischen Trebsen und Neichen, die als Unfallschwerpunkt bekannt ist, hat es am Dienstag in den Vormittagsstunden erneut gekracht. Ein Pkw Nissan ist aus Pyrna kommend auf die Kreuzung zugefahren und zunächst am Stoppschild zum Stehen gekommen. Plötzlich aber, sagten Zeugen vor Ort aus, habe die Frau am Steuer unvermittelt die Fahrt fortgesetzt und ist mit einem Pkw Golf kollidiert, der auf der Hauptstraße aus Wurzener Richtung kommend unterwegs war.

Dabei ist die Golffahrerin verletzt worden und musste nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kreuzung wurde von der Polizei in und aus Richtung Neichen voll gesperrt, während Fahrzeuge aus den anderen Fahrtrichtungen am Unfallort vorbei geführt wurden.

Zur Galerie Auf der Staatsstraße 47 bei Trebsen hat es am Dienstagmorgen gekracht – eine Frau wurde verletzt.

Da zum Unfallzeitpunkt auch die Autobahn 14 in Richtung Leipzig dicht war, nutzten viele Autofahrer, darunter auch Brummis die Abfahrt Mutzschen, um über die Landstraße auszuweichen. Doch in Neichen ging auch nichts mehr, was vorübergehend zu einer Blechlawine durch den Ort mit Rückstau auf Nerchau führte.

Von Frank Schmidt