Grimma

Etwa 700 Stück wurden zur Premiere im vorigen Jahr verkauft, dieses Mal soll die 1000-er Marke geknackt werden. Das könnte gelingen, denn der neue verrückte Kalender mit dem hintersinnigen Titel „Welt Stadt Grimma – möglich ist alles“ kommt genauso spritzig daher wie die erste Nummer.

Am Freitag blätterten Oberbürgermeister Matthias Berger und die Grimmaer Agentur Flashlight Media vor Pressevertretern die zwölf Kalenderblätter für 2019 auf. „Wir wollen mit dem Kalender zeigen, wie schön Grimma ist“, betont Axel Büchler. „Wichtig ist uns auch, den Leuten ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern.“

Zur Galerie Originelle Fotomontagenweiten den Blick: Die Stadt Grimma gibt einen Kalender für 2019 heraus. Auf den Blättern ist Ungewöhnliches zu entdecken. Die chinesische Mauer schlängelt sich entlang der Altstadt, die ägyptischen Pyramiden schmiegen sich ans Muldeufer.

Die spaßige Idee trug Berger – inspiriert vom „Verrückte-Welt“-Kalender – schon lange mit sich herum. Die Erstausgabe 2018 war aber dennoch etwas übers Knie gebrochen, wie er erinnerte. Schon da war aber klar, dass der kuriose Grimma-Kalender keine Eintagsfliege bleiben soll – zumal die Nachfrage die Erwartungen übertraf.

Die Idee ist so simpel wie wirkungsvoll. Imposante Bauwerke oder Erscheinungen dieser Welt fügen sich plötzlich ein in die Grimmaer Flur. Mit Witz und Doppelsinn. Mit (lokal)politischen Anspielungen und weltweitem Übermut. Die Agentur-Brüder Axel und Henry Büchler gingen dazu im Sommer in und um Grimma erneut mit Kamera und Drohne auf Fotopirsch und fügten dann in filigraner Arbeit am Computer die Motive zusammen. „Für ein Kalenderblatt habe ich etwa zwei Tage gebraucht“, sagt Medienprofi Axel Büchler. Inspiriert wurden sie auch von einer Ideenliste aus dem letzten Jahr.

Vulkan Fuji hinter der Altstadt Grimma

Das Juli-Blatt spielt nicht nur auf den heißen Sommer an, sondern auch auf den Klimawandel. Vor den südlichen Toren der Muldestadt erstreckt sich plötzlich die Wüste, auf der die Pyramiden von Gizeh in den Himmel ragen. Das Januar-Blatt findet Rathauschef Berger mit am gelungensten. Hinter der Altstadt und dem Stadtwald erhebt sich der majestätische Vulkan Fuji – Japans höchster Gipfel. Die Spitze des Rathauses und die Spitze des Vulkans bilden eine Schnittstelle. „Das hat einen künstlerischen Anspruch“, staunt Berger. Das Bild lebe von der Symmetrie.

„I love Grimma“

Nicht minder wirkungsvoll das Februar-Blatt. Über der Langen Straße spannt sich die New Yorker Manhattan Bridge, die Frauenkirche wirkt unter ihrer Fahrbahn wie ein Zwerg. Taxis warten auf Kundschaft: „I love Grimma“. Und in Anspielung auf den verschärften Datenschutz müssen die Passanten mit schwarzen Balken über den Augen leben. Die gigantische Brücke hoch über der City? „Ein Vorgriff auf die nächste Stufe von Muldental in Fahrt“, scherzte Berger.

Grimma und die ägyptischen Pyramiden am Muldeufer – das gibt es nur im neuen „verrückten“ Grimma-Kalender. Quelle: Thomas Kube

Der Kalender nimmt auch lokalpolitische Debatten aufs Korn. „Seit ewiger Zeit diskutieren wir ja über den Umbau des Nicolaiplatzes“, so der Rathauschef. Die Planung liege in der Schublade. Bisher habe die Stadt aber kein Fördergeld bekommen.

Das September-Blatt bietet nun eine Alternative zum Entwurf: Mitten auf dem Platz thront der Eingang zum Pariser Kunstmuseum Louvre. Und wie es Grimmas Wandlung will – alles neu macht der Mai: Der Rewe-Markt ist schon wieder verschwunden. Dafür erhebt sich auf dem Volkshausplatz das 75.000 Menschen fassende Münchener Stadion – als Muldental Arena. „Grimma braucht Visionen“, so Berger augenzwinkernd. Dann gebe es eben nur noch Länderspiele.

Vom Skywalk des Grand Canyon Blick aufs Kloster Nimbschen

Die Chinesische Mauer dient auf dem August-Blatt als Grimmas neue Hochwasserschutz-Wand – „mit einem HQ 500“, lachte Berger. Und auch die Ortsteile kommen nicht zu kurz. Nerchau mutiert, an der Route 66 liegend, zu Las Vegas, auf die Höfgener Schiffsmühle schaut nicht mehr der Kreuzmensch, sondern Rios 38 Meter hohe Christusstatue, vom Skywalk des Grand Canyon weitet sich der Blick aufs Kloster Nimbschen. Das Dezember-Blatt ist Axel Büchlers Favorit: Über der winterlichen Gatterburg strahlen imposante Nordlichter.

Allein 330 Exemplare der 2019-er Fassung ordert die Stadt Grimma und nutzt sie auch für repräsentative Zwecke. Berger will sogar einige Exemplare über die Stadtmauern hinweg verschicken – an einige namhafte Politiker, deren Namen er lieber für sich behält. Die anderen Exemplare im A2- und A3-Format sind ab Mittwoch in der Stadtinformation am Markt erhältlich.

Von Frank Prenzel