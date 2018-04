Oberer Bahnhof unter Dampf: Viele Schaulustige wollen historische Lok sehen

Grimma. „So viele Menschen haben schon lange nicht mehr hier am Bahnsteig gestanden“, war sich Wolfgang Richter sicher. Er war nur einer von sehr vielen Neugierigen, die am Ostersamstag eine gute alte Dampflok durch Grimma schnaufen sehen wollten. Die „Bahnnostalgie Muldental“ als Veranstalter machte den Eisenbahnfreunden eine besondere Osterüberraschung, die sich nicht verstecken musste. Es war die Schnellzug-Dampflok 03 2155, welche allerdings gemächlich von Süden kommend auf Gleis 1 im Obereren Bahnhof von Grimma einfuhr.

Genügend Zeit also für alle, das Wunderwerk der Eisenbahntechnik zu bestaunen und zu fotografieren. „Ich könnte jetzt nicht die technischen Daten der Dampflok auflisten, weil ich die nicht kenne. Muss ich aber auch nicht, denn ich bin ja nur gekommen, weil so eine Dampflok mich an meine Kindheit erinnert, in der ich oft mit der Eisenbahn zu meinen Großeltern ins Vogtland gefahren bin“, plauderte Hannelore Schubert aus alten Zeiten.

Wer diese Dampflok verpasst hat, sollte sich den 5. Mai und 6. Oktober im Kalender vormerken, dann wird erneut eine Dampflok aus dem Schuppen der Museumsbahn durch Grimma rollen.

Wer dagegen auf das zweite Eisenbahn-Osterei hoffte, die Pendelfahrten mit dem Doppelstock-Triebwagen BR 670 zwischen Trebsen und Brandis, wurde enttäuscht. Die sagte der Veranstalter auf seiner Homepage kurzfristig ab. Wegen zu geringer Teilnehmerzahlen und damit aus Kostengründen, wurde mitgeteilt.

Von Frank Schmidt