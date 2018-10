Landkreis Leipzig

Bevor über weitere Gelder für ÖPNV-Projekte entschieden wird, wollen Kreisräte belastbare Zahlen sehen, wie die bisher neu eingerichteten Linien bei den Fahrgästen ankommen. Die Forderung erhob unter anderem Jürgen Kretschel, Bürgermeister von Parthenstein und Kreisrat der Unabhängigen Wählervereinigung (UWV). Auf der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft, Kreisentwicklung und Umweltschutz wurde über den Stand weiterer ÖPNV-Konzepte für ausgewählte Stadtverkehre sowie das Projekt Südliches Leipziger Neuseenland informiert

Leere Busse in Grimma

Demnächst stehe wieder eine Entscheidung über eine halbe Million Euro an, mit der weitere Linien an den Start gebracht werden sollen, hieß es. Ihm sei nicht wohl bei dem Gedanken, so Kretschel, schließlich würde er derzeit im Grimmaer Stadtgebiet schon viele Busse sichten, die leer unterwegs sind. Auch Fraktionskollege Uwe Hermann drängt auf eine Auswertung der bisherigen Bemühungen von Kreis, Mitteldeutschem Verkehrsverbund und Busunternehmen. „Von uns als Kreisräten verlangt man Entscheidungen zur Freigabe weiterer Mittel.“ Doch auch Hermann tut sich schwer, dafür die Hand zu heben. „Zumal“, wie er bemängelte, „bei Muldental in Fahrt viele Dinge nicht funktionieren und auch nicht abgestellt werden.“

Lüpfert: Kreis muss in Vorleistung gehen

Die Zweite Beigeordnete des Landkreises, Ines Lüpfert, argumentierte, dass man sich drei Jahre Zeit geben wollte, die neuen Angebote zum Erfolg zu führen. „Wenn wir weitere Zielgruppen ansprechen und für den öffentlichen Nahverkehr gewinnen wollen, müssen wir als Kreis natürlich auch in Vorleistung gehen“, argumentierte sie. Das Anliegen sei, weitere Fahrgäste zusätzlich zum Schülerverkehr zu gewinnen. Dazu brauche es Linien, die verlässlich fahren, in guter Vertaktung auch zur Bahn.

Mit dem Schülerwettbewerb "Macht Total Laune" warb der Mitteldeutsche Verkehrsverbund für Muldental in Fahrt. Quelle: Thomas Kube

Als nächster Schritt soll bei Muldental in Fahrt noch eine Schippe draufgepackt werden. „Gegenwärtig wird der neue Stadtverkehr für Grimma geplant, mit dem ein Halbstundentakt angestrebt wird“, so Kultusamtsleiterin Iris Bode. Weitere Änderungen im Stadtverkehr Bad Lausick sollen in dieser Woche im dortigen Stadtrat vorgestellt werden. Dabei geht es um eine Linie, die das Stadtzentrum mit dem Kurviertel verbindet. In Colditz werden die Voraussetzungen zur Verknüpfung von Stadt- und Regionalverkehr geprüft, Brandis klopft weitere Möglichkeiten ab, das örtliche Gewerbegebiet anzubinden. Im südlichen Leipziger Neuseenland sei das Konzept nochmals überarbeitet worden und befinde sich in der Endabstimmung, so der Kreis. Eine Beschlussfassung dazu sei im Dezember geplant.

Kritik aus Zwenkau

Im Ausschuss hatten Kreisräte weitere Optimierungen angemahnt. So machte Herbert Ehme (CDU), ehemaliger Stadtchef von Zwenkau, auf die teilweise Verschlechterung durch die neuen Touristiklinien rund um die Seen aufmerksam. „Ältere Bürger aus Zwenkau kommen jetzt zwar an den Hainer See bei Kahnsdorf, aber nicht mehr auf direktem Weg zur Klinik nach Borna.“ Hier müsse dringend nachgebessert werden. „Schließlich ist doch gerade das Krankenhaus eine zentrale Institution, die für ältere Fahrgäste nicht erst nach Umstieg und längeren Wartezeiten erreichbar sein sollte“, so Ehme.

Von Simone Prenzel