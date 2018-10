Borna/Grimma

Damit unser täglich Brot auch tatsächlich schmeckt, gibt es regelmäßig Qualitätsprüfungen der Bäckerinnung Landkreis Leipzig/Nordsachsen. So auch am 9., 18. und 19. Oktober in Borna, Grimma und Torgau, wie Ingo Schöne, seines Zeichens Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerkerschaft Landkreis Leipzig/Nordsachsen, mitteilt. Dann testet Bäckermeister Michael Isensee vom Institut für Qualitätssicherung von Backwaren Brote, Brötchen und Stolle.

Es geht nicht nur um den Geschmack

Sächsisches Brot ist gut gesäuert und kräftig gesalzen. Bei der öffentlichen Brotprüfung, zu der die Bäckerinnung alljährlich einlädt, geht es allerdings nicht nur um den Geschmack, sondern auch um Form und Aussehen sowie Oberflächen- und Krusteneigenschaften. Bewertet werden zudem Lockerung und Krumenbild, Struktur und Elastizität der Backwaren sowie der Geruch.

Besucher sind willkommen

Die erste Brotprüfung erfolgt am Dienstag im Beratungscenter der Leipziger Volksbank in der Bornaer Bahnhofstraße, während die Backwaren am 18. Oktober in der Volks- und Raiffeisenbank am Grimmaer Markt unter die Lupe genommen werden. Am 19. Oktober sind die Prüfer im Beratungscenter der Leipziger Volksbank in der Torgauer Kurstraße. Die Prüfungen, bei denen Besucher willkommen sind, erfolgen jeweils in der Zeit von 9 bis 14 Uhr.

Prädikate für die Backwaren

Die Backprodukte werden mit Prädikaten bewertet. Betriebe, die dreimal hintereinander ein „Sehr gut“ erhalten“, finden Erwähnung im Gourmetmagazin „Feinschmecker“.

Von Nikos Natsidis