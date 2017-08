Offene Werktore bei Metallmeister in Grimma ermöglichen Einblicke in die Produktion

Grimma. Offenes Werktor heißt es am Freitag, 11. August, ab 16 Uhr bei der Metall Meister Grimma GmbH, Leipziger Straße 51, in Grimma. Die fünften „Tage der Industriekultur“ nimmt das Unternehmen zum Anlass, um einen Einblick in die Produktion zu geben. „In diesem Jahr gestalten wir den Tag gemeinsam mit der Oberschule Grimma“, so Manuela Löschner (46) vom Bereich Marketing und Vertrieb der Firma. Die Musikförderklasse und die Band der Schule werden ein kleines Programm gestalten. „Einige Schüler haben bereits ein Praktikum im Unternehmen absolviert“, weißt Betriebsleiter Thomas Piontkowski (45) auf die bestehende Kooperation hin.

Die Metall Meister Grimma GmbH nimmt bereits zum dritten Mal an den Industriekulturtagen teil. „Wir nutzen den Tag, um unser Unternehmen der Öffentlichkeit zu präsentieren“, wirbt Manuela Löschner. Darüber hinaus biete sich auch die Möglichkeit, Nachwuchs anzusprechen. „Wir suchen dringend Lehrlinge. Gegenwärtig bilden wir fünf aus“, sagt der Betriebsleiter. Während des „offenen Werktors“ könnten Interessierte sich mit der Technik vertraut machen. „Maschinenverkleidungen, Schaltschränke, Gehäuse oder Einzelteile aus Blech Made in Grimma haben deutschlandweit einen guten Namen, wirbt der Betriebsleiter. Zu den Kunden gehören seinen Angaben zufolge solche Unternehmen wie die Siemens AG oder die Trumpf GmbH & Co. KG . „Während wir früher viel mit Schwarzblech gearbeitet haben, ist jetzt Edelstahl und Aluminium vor allem bei der Medizintechnik, der Labortechnik oder der Lebensmittelindustrie gefragt“, erzählt der Betriebsleiter. Die 1993 gegründete Firma Metall Meister Grimma ging aus Teilen des volkseigenen Betriebes Elektroschaltgeräte hervor. „Die KLW Karl Lutz GmbH und Metall Meister Grimma GmbH sind zwei starke Partner für individuelle Lösungen aus Metall und Holz“, wirbt Thomas Piontkowski. „17 Mitarbeiter begannen im Gründungsjahr mit der Fertigung von Blechteilen“, weiß Manuela Löschner. Dazu gehört Dietmar Gestewitz (62). Der Facharbeiter für Schweißtechnik war gerade dabei, mit der Schleifmaschine ein Teil für eine Maschinenabdeckung zu bearbeiten. Ihm zur Seite stand Max Klein (20). Der Anlagenmechaniker machte eine Zusatzausbildung zum Schweißer und war dabei, ebenfalls ein Teil für die Maschinenabdeckung zu schweißen. Er muss sich allerdings noch seine Sporen im Unternehmen verdienen. Denn er ist erst seit drei Monaten mit im Boot. Zurzeit zählt das Grimmaer Unternehmen 69 Beschäftigt an zwei Standorten, in der Leipziger Straße in Grimma und in Großbardau. Der Jahresumsatz am Standort Grimma liegt laut Thomas Piontkowski im siebenstelligen Bereich. Auch lässt er nicht unerwähnt, dass im Unternehmen auch Felgen, Mopedteile Gartenzäune oder Brückenteile von Privatkunden beschichtet werden. Davon können sich Interessierte am 11. August ab 16 Uhr überzeugen.

Anmeldung sind am Donnerstag unter Telefonnummer 03437/98660 und www.industriekulturtag-leipzig.de notwendig.

Von Cornelia Braun