Grimma/Fremdiswalde

In elfter Auflage initiieren die Alttechnikfreunde Fremdiswalde unter dem Dach des örtlichen Heimatvereins ihr Winter-Traktor-Treffen. Dazu laden Bernd Schicketanz, Gerd Richter und Detlef Heidamke als organisatorische Spitze des Traktor-Oldtimer-Treffens für den 2. Februar nach Fremdiswalde am Schicketanzhof ein.

Motto: „Feuer und Eisen“

„Wie jedes Jahr, stellen wir auch dieses Jahr das Treffen unter ein Motto, um damit die Tradition der Landwirtschaft nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, aber auch, um der Jugend von heute vor Augen zu führen, wie die Bauern und Landwirte einst ihr tägliches Brot hart erarbeiten mussten“, sagt Schicketanz, der selbst als Vollblutlandwirt mit seinem Bruder Jörg in Fremdiswalde einen Landwirtschaftsbetrieb führt. „Feuer und Eisen“, so das diesjährige Motto.

Bernd Schicketanz gehört zu den Cheforganisatoren des Winter-Traktor-Treffens in Fremdiswalde und lädt dazu wieder für den 2. Februar ein. Quelle: Frank Schmidt

Es wurde kreiert in Anlehnung an die Tausend Handgriffe, die notwendig sind, um die Landwirtschaft am Laufen zu halten. „Pferde beschlagen, Meißel und Sensen schärfen oder Axt ausziehen“, nennt Heidamke nur einige Beispiele. Für Schauvorführungen werden gleich mehrere Schmiedefeuer entfacht. Zudem wird es wieder ein Gewinnspiel geben, bei dem es ums Gewicht von Hufeisen geht, und ein noch geheimes Geschicklichkeitsspiel quasi als Überraschung für die Besucher.

Ritterschlag für Veranstalter

Zusätzlich hat sich Annett Wehnert etwas einfallen lassen, um den Kindern Kurzweil zu bieten. „Damit sich deren Eltern und Großeltern ungehindert umschauen können“, sagt Richter augenzwinkernd.

Wohin das Auge schaut, zahllose historische Landmaschinen, die wieder zum Winter-Traktor-Treffen in Fremdiswalde erwartet werden. Quelle: Frank Schmidt

100 alte Landmaschinen werden gezeigt

Doch im Mittelpunkt stehen wieder die Trakoren. „Um die 100 alte Landmaschinen werden erwartet, zumeist Oldtimer. Das richtet sich natürlich nach dem Wetter“, weiß Schicketanz um den Aufwand, diese teils hochbetagten Oldtimer in ihrem Winterschlaf zu stören.

Dass auch die Lanzfreunde aus Trebelshain im Lossatal kommen wollen, „soll auch was heißen“, freut es Richter, der die Zusage als Ritterschlag für das Winter-Traktor-Treffen wertschätzt.

Von Frank Schmidt