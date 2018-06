Grimma/Sermuth

„Das Fahrzeug hat tatsächlich Tüv“ – Frank Pastille wurde Sonntagvormittag auf dem Grimmaer Marktplatz nicht müde, auf die ein ums andere Mal an ihn gerichtete Frage die immer gleiche Antwort zu geben. Der Grimmaer Oldtimer-Liebhaber hatte sich das Rede-und-Antwort-Stehen allerdings auch selbst eingebrockt.

Die Muldentaltour der Oldtimer machte auf dem Grimmaer Markt Station. Quelle: Roger Dietze

Die knapp 100 Teilnehmer der traditionellen, im Rahmen des Sermuther Oldtimertreffens stattfindenden Muldental-Ausfahrt präsentierten ihre perfekt lackierten und auf Hochglanz gewienerten betagten Karossen im Zentrum der Muldestadt der Öffentlichkeit. Frank Pastilles 51-jährigem Ford 20M, dem Nachfolger des legendären Taunus, sah man aber die fünf Jahrzehnte nicht nur seines originalen Lackes wegen und der verschlissenen Sitze an.

„Finde Autos attraktiv, denen man ihr Alter ansieht“

„Die meisten Oldtimer werden für viel Geld aus verschiedenen Teilen zusammengebaut und mit jeder Menge Spachtel versehen. Ich finde demgegenüber Autos attraktiv, denen man ihr Alter ansieht“, so der gebürtige Duisburger und Wahl-Grimmaer.

Beim Ford A von Kay Kampfmeier hingegen vermutet man kaum, dass er schon knapp 90 Jahre über Straßen rollt. Um die Spuren, die diese neun Jahrzehnte an dem Sport-Coupé hinterlassen hatten, zu beseitigen, brachte der Pausitzer nach eigener Aussage „monatelang“ in seiner Garage zu. Ausgerüstet allein mit autodidaktisch erworbenen Mechaniker-Fähigkeiten und der Lust am Schrauben. „Ich habe bewusst dieses Fahrzeug ausgewählt, weil es nicht sehr kompliziert konstruiert und zudem robust und anspruchslos ist“, erzählte der 64-Jährige, der trotz der instabilen Wetterlage am Oldtimertreffen teilnahm.

Optimistisch das Cabrio gewählt

Diesbezüglich ganz optimistisch zu Werke gegangen war Matthias Bohli, der am Sonntag aus seinem Oldtimer-Fuhrpark einem Mercedes 170V-Cabrio, Baujahr 1937, den Vorzug gegeben hatte. „Normalerweise nutze ich bei Regen eine Limousine, aber ich war heute Morgen beim Blick aus dem Fenster so positiv überrascht, dass ich mit meiner Frau die Teilnahme am Oldtimertreffen mit dem Cabrio gewagt habe“, verriet der Beuchaer.

Seinen Worten zufolge sind nur noch wenige der reichlich 5000-mal hergestellten Cabrios dieses Fabrikats erhalten geblieben. „Auch ich musste das Auto aus mehreren Teilen in über 1000 Stunden zusammenbauen“, so der Inhaber eines Steinmetz-Betriebes.

Sonderprüfungen für die Oldtimer-Fahrer

Nach dem Stopp auf dem Grimmaer Marktplatz führte die Ausfahrt via Trebsen und Cannewitz, wo eine Mittagspause eingelegt wurde, zurück zum Ausgangspunkt nach Sermuth. Unterwegs galt es für die Oldtimer-Piloten, eine Handvoll kleiner Sonderprüfungen zu meistern. In Grimma etwa wurde ihr Wissen über spezifische Werkzeuge abgefragt. Ferner mussten sie Fingerspitzengefühl beim Überfahren eines sogenannten „Hupenknopfes“ an den Tag legen, was jenen nicht gelang, die das Teil entweder zu schwungvoll über- oder mit zu wenig Gas anfuhren.

Von Roger Dietze