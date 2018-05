Belgershain

Das Olympiafieber steigt in der Grundschule Belgershain, auch wenn die Winterspiele in Südkorea längst gelaufen sind. Die knapp 150 Mädchen und Jungen bereiten sich auf ein Sportfest am Freitag vor, das ein ganzes Themenjahr beschließt, in dem sie sich mit den internationalen Wettkämpfen befassten.

Wanderungen und Spiele

Auftakt war im September, als die Belgershainer ihre olympische Flamme entzündeten. Über die Monate hinweg hatte Sportlehrerin Katja Schläger unter anderem Wanderungen und Spiele organisiert; sogar Olympioniken besuchten die ländliche Bildungsstätte.

In der Sporthalle der Grundschule Belgershain laufen paralympische Wettbewerbe. Ohne Beine zu benutzen: Sitzvolleyball. Quelle: Andreas Döring

Der Endspurt des Projekts „Olympia ruft: mach mit!“ begann nun diesen Montag mit einem Sportprogramm und am Spielmobil, das auf den Hof rollte. Seit Dienstag durchlaufen die Kinder zwölf Stationen, in denen sie die Vielfalt kennenlernen, die zum Thema gehört. In klassenübergreifenden Gruppen bilden sie mehrere Ländermannschaften.

Medaillen aus Salzteig

Sie basteln ihre Traummedaillen aus Salzteig. Sie singen das Lied „Alle zusammen“, das eigens für die Belgershainer Schule etwas umgetextet wurde. Sie verlassen sich in Teamspielen aufeinander, unternehmen Orientierungsläufe im Schlosspark, malen ihre Länderfahnen, drehen eine Video, in dem sie sich gegenseitig interviewen, bereiten gesundes Essen zu. In der Sporthalle laufen paralympische Wettkämpfe. Die Schüler imitieren Behinderungen und schließen beispielsweise die Augen beim Weitsprung. „Sie haben keine Angst, das auszuprobieren“, resümiert Schläger.

Erbsenspucken und Zielwurf mit Fliegenklatsche

Am Freitag stehen beim großen Abschlusssportfest ernste Disziplinen wie Wurf, Sprint und Weitsprung auf dem Programm. Der Spaß kommt beim Erbsenspucken und Zielwurf mit Fliegenklatsche nicht zu kurz. Bevor die Flamme erlischt, werden die Kinder mit den Utensilien einlaufen, die sie derzeit länderspezifisch anfertigen: Wikingerhelme für Norwegen, australische Regenmacher, japanische Fächer, südafrikanische Rasseln und und und.

„Wir versuchen jedes Jahr unter ein Motto zu stellen“, erklärt Schulleiterin Christine Gräfe. „Das stärkt die Gemeinschaft von Kindern, Lehrern und den Eltern, die wir stets einbinden, denn ohne sie ginge es nicht.“ Das Motto des nächsten Jahres laute „Der Vorhang geht auf“. Was sich dahinter verbirgt, solle eine Überraschung werden.

Von Frank Pfeifer