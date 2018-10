Colditz

Ob als Babysitter, als Eisverkäufer oder als Regalauffüller im Supermarkt –Ferienjobs bieten Schülern einen ersten Blick ins Arbeitsleben und helfen außerdem, die Taschengeldkasse aufzubessern. Weil aber die Nachfrage in Sachsen das Angebot übersteigt, ist die Suche nach einer geeigneten Arbeitsstelle für Minderjährige nicht immer ganz einfach. Galt es dabei früher noch, mühsam von Laden zu Laden zu ziehen und nach Aushängen zu suchen, greift die Stadt Jugendlichen in Colditz seit kurzem unter die Arme.

Colditz bringt Arbeitgeber mit jungen Menschen zusammen

Seit Mitte Oktober ist auf der Homepage der Stadt das Portal für Ferienjobs und Praktika freigeschaltet. Arbeitgeber können ihre Inserate per E-Mail einreichen, interessierte Schüler und Studierende melden sich direkt bei den Unternehmen. Bisher haben vier Firmen ihre Ausschreibungen auf der Seite platzieren lassen, darunter die Sparkasse Muldental, der Verkäufer verbrauchter Forst-Maschinen „Forest-Tec“ und die Gartenbau-Streich GmbH.

„Die Börse ist ein Service der Stadt, um einheimische Betriebe und junge Menschen zusammen zu bringen“, sagt Katja Knabe von der Stadt Colditz. Sie nimmt an, dass Ferienjobs und Praktika für Jugendliche eine gute Chance sind, um ins Berufsleben reinzuschnuppern und herauszufinden, was ihnen liegt. Hinter dem neuen Portal stehe der Gedanke der Stadtverwaltung, lokale Angebote auf einen Blick erkennbar zu machen und mehr Schüler zu Bewerbungen zu motivieren. Der ein oder andere könne so vielleicht, neben der Aufbesserung des Taschengeldes, schon seinen zukünftigen Ausbildungsbetrieb kennen lernen.

Schnuppern im künftigen Lehrberuf

Auch die Malerfirma Kluge aus Colditz sucht nicht nur nach Aushilfen, sondern nach langfristigen Mitarbeitern. Auf dem Portal der Stadt bietet das Familienunternehmen Praktikumsplätze und Ferienjobs an. „Eigentlich sind wir aber auf der Suche nach Lehrlingen“, erzählt Elke Kluge. Man müsse in die Zukunft investieren – und über die Zusammenarbeit mit den Schülern könne man schon einmal sehen, wer Interesse an einer Ausbildung zeige. Bisher habe sich zwar noch niemand auf die Ausschreibung gemeldet, das Portal sei aber eben auch erst seit einer Woche online. „Wir schauen einfach mal“, sagt Elke Kluge optimistisch.

Bewerben können sich grundsätzlich alle Schüler, die 15 Jahre oder älter sind. Sie dürfen laut Jugendarbeitsschutzgesetz zwischen 8 und 20 Uhr maximal acht Stunden pro Tag arbeiten.

Von Hanna Gerwig