Naunhof/Eicha. Seit Jahren erhitzt die Parksituation auf der Eichaer Straße in Höhe der Siedlung „Zur Plagbreite“ die Gemüter. Daran hat sich auch nichts nach der vom Landratsamt ausgesprochenen dritten Ablehnung eines städtischen Antrages zur Einrichtung eines dauerhaften Parkverbotes geändert. Im Vorfeld dieser dritten Ablehnung hatte die Kreisbehörde im vergangenen Jahr ein zeitweiliges sogenanntes „unterteiltes Parkverbot“ eingerichtet, in dessen Ergebnis sie jedoch offensichtlich keinen Handlungsbedarf im Sinne einer dauerhaften Parkregelung sieht. Nun scheint auch die Kommune ihre Waffen gestreckt zu haben, wie einer Stellungnahme von Bürgermeister Volker Zocher (parteilos) zu entnehmen ist. Die vom Landratsamt vorgenommene rechtliche Würdigung des Sachverhaltes ist dem Schreiben zufolge für den Naunhofer Ortschef nachvollziehbar, weshalb die Entscheidung der Kreisbehörde, kein dauerhaftes Parkverbot einzurichten, „rechtlich keinen wesentlichen Bedenken begegnet“. In der Konsequenz dieser im Amtsdeutsch formulierten Stellungnahme sieht die Stadtverwaltung die Akte als geschlossen. Allerdings räumt der Naunhofer Bürgermeister ein, dass die Kommune in Person des gemeindlichen Vollzugsdienstes die Entwicklung vor Ort weiter beobachten wolle.

Für den Eichaer Ortsvorsteher Jan-Walter Heikes, der das Thema noch einmal auf die Tagesordnung der jüngsten Ortschaftsratssitzung gesetzt hatte, deckt sich diese Aussage mit der Begründung der vom Landratsamt ausgesprochenen Ablehnung eines dauerhaften Parkverbotes. „Es ist bislang noch nichts passiert, also besteht offensichtlich auch kein unmittelbarer Handlungsbedarf“, so Heikes, der mit seinen Ortschaftsräten die Sachlage gänzlich anderes einschätzt. „Für den Ortschaftsrat ist der Status Quo nicht hinnehmbar, wir sehen nach wie vor ein nicht unerhebliches Gefährdungspotenzial“, so der Ortsvorsteher, der ankündigt, dass man diesbezüglich nicht locker lassen wolle. „Wir sind schließlich der verlängerte Arm des Bürgers, und wenn wir mitbekommen, dass sich viele Menschen für eine Lösung des Problems aussprechen, dann können wir uns nicht mit der Schließung der Akte zufriedengeben“, so Heikes, der deshalb ankündigt, noch einmal das Gespräch mit dem Naunhofer Bürgermeister suchen zu wollen.

Von Roger Dietze