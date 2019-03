Grimma

Das Damoklesschwert, das über dem Autohaus Muldental in Grimma schwebte, ist beiseite geräumt. Der Oschatzer Stefan Küster erwarb es zum 1. April von seinem bisherigen Arbeitgeber, der Volkswagen Automobile Leipzig GmbH (VAL), und übernimmt die gesamte Belegschaft. Bereits vor Weihnachten hatten Küster und VAL-Chef Lutz Zwerger den derzeit 33 Mitarbeitern verkündet, dass sie für die Zukunft planen können. Im Haus in der Leipziger Straße, das neben dem Fahrzeugverkauf eine Werkstatt, Lackiererei und Karosserieabteilung betreibt, geht es nahtlos weiter. Der 44-jährige Küster möchte es zu neuen Erfolgen führen.

Verkauf und Umsatz gingen zurück

Zuletzt fuhr das Autohaus – nicht zum ersten Mal in seiner Geschichte – unter keinem guten Stern. Nach Küsters Angaben richtete sich die VAL, eine 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG, neu aus. In der Fusion der Gesellschaften Leipzig und Chemnitz habe der Ursprung gelegen, sich deutschlandweit von kleinen Standorten zu trennen. Die Grimmaer Geschäfte wurden schon bald von Leipzig aus geführt, vor Ort gab es nicht mal mehr einen Betriebsleiter. „Die Konsequenz war“, so der neue Autohausbesitzer, „dass nicht marktgerecht gearbeitet wurde.“ Auf gut Deutsch: Der Verkauf und die Umsätze gingen zurück. Das Haus stand auf der Kippe.

Stefan Küster hat das Autohaus Muldental in Grimma gekauft. Quelle: Frank Prenzel

„Wir fühlten uns zuletzt als fünftes Rad am Wagen“, wählt Autoverkäufer Matthias Constantin ein passendes Bild. Allerdings ist der 63-Jährige beim Neustart nicht mehr dabei. Constantin, der am Standort alle Höhen und Tiefen miterlebte, verabschiedete sich am Donnerstag nach 46 Arbeitsjahren in den Unruhestand. Als (noch) Dienstältester durfte der Grethener aber Stefan Küster vor den Augen der Belegschaft den Staffelstab übergeben.

Neue GmbH seit 1. März im Handelsregister

Küster erfüllt sich mit dem Kauf den Traum vom eigenen Autohaus. Für die Finanzierung trennte er sich von zwei seiner Immobilien und bemühte die Bank, seit 1. März ist die von ihm gegründete Autohaus Muldental GmbH Grimma im Handelsregister eingetragen. Der 44-Jährige, der im nächsten halben Jahr an die Mulde ziehen möchte, ist alleiniger Gesellschafter.

Küster möchte 100 000 Euro in Grimma investieren

Küster wuchs in Oschatz auf und nahm in Nordrhein-Westfalen in einem VW-Autohaus eine Ausbildung zum Bürokaufmann auf. „Da wurde mein VW-Audi-Gen gelegt“, merkt er an. Nach fünf Jahren zog es ihn wieder nach Sachsen, wo er in VW-Autohäusern in Riesa und Oschatz in leitenden Postionen arbeitete und ein BWL-Studium zum Kfz-Betriebswirt absolvierte. 2012 verschlug es ihn schließlich zur VAL, bei der er zuletzt Vertriebsleiter Nutzfahrzeuge für die Standorte Leipzig und Chemnitz war. In der VAL-Zeit sei er ein halbes Jahr auch für Grimma zuständig gewesen. Da schon habe er das Engagement der Mitarbeiter schätzen gelernt, „obwohl sie nicht wussten, wie es mit dem Haus weiter geht“.

Bis Ende Juni möchte Küster rund 100.000 Euro in sein Autohaus investieren und von da an neben VW auch wieder die Marke Audi führen. Die Verträge seien unter Dach und Fach. Weitere Nahziele sind erlebbare Elektromobilität nebst drei Lädesäulen, der Economy-Service für ältere Fahrzeuge und der Ausbau des Gebrauchtwagen-Angebots.

Am Standort in Grimma geht es mit VW und Audi weiter. Quelle: Frank Prenzel

Küster ist der fünfte Eigentümer am Standort

Küster liegt es nach eigenen Worten am Herzen, das Autohaus mit der längsten Tradition in Grimma in die Zukunft zu führen. Es war 1970, als sich die neu gegründete PGH Kfz Grimma gegenüber den Kasernen niederließ. Matthias Constantin, der in dieser Produktionsgenossenschaft 1972 seine Kfz-Schlosser-Lehre begann, ist Zeuge der wechselvollen Geschichte. Als die PGH zur Wende aufgelöst wurde, folgte seinen Worten zufolge die Firma Schlesinger GmbH mit einem Kfz-Handel und Service und verkaufte ab 1991 auch Volkswagen.

Die Unternehmen verabschiedeten sich danach im Sieben-Jahres-Rhythmus immer Anfang April, weiß Constantin zu berichten. Nach der Insolvenz von Schlesinger kam die Kamps-Gruppe, die den heutigen Baukörper schuf, und schließlich die VAL. Jetzt wird fünfte Kapital in der Leipziger Straße 93 aufgeschlagen. „Ich bin glücklich, dass es hier weitergeht“, sagt der scheidende Autoverkäufer.

Von Frank Prenzel