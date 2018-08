Parthenstein

Sonntag gegen 14.20 Uhr ereignete sich auf der A14, Ortslage Parthenstein, ein Unfall. Der 52-jährige Fahrer eines Hyundai befuhr die Autobahn in Richtung Magdeburg und hatte die Absicht, sie an der Anschlussstelle Klinga zu verlassen.

Während der Abfahrt kam das Fahrzeug laut Polizei in der beginnenden Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr die Schutzplanke, überschlug sich und kam wieder auf den Rädern zum Stillstand.

Der Fahrer blieb – bis auf Kratzer – fast unverletzt. Am Fahrzeug und an den Begrenzungsanlagen entstand erheblicher Schaden, der sich noch nicht beziffern lässt. Die konkrete Unfallursache sei noch zu klären, so die Polizei.

Von LVZ