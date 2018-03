Parthenstein: Eisscholle zerschlägt Autoscheibe und verletzt Fahrer

Parthenstein. Auf der Otterwischer Straße in Parthenstein schlug am Montagmorgen ein Eisstück, welches vom Dach eines Kleintransporters gerutscht war, in der Windschutzscheibe eines entgegenkommenden Audi Avant ein. Die schwere Scholle zerschlug die Scheibe, wodurch der Audi-Fahrer (39) so schwere Gesichtsverletzungen davontrug, dass er stationär in einer Klinik aufgenommen werden musste.

Der Fahrer des Mercedes Sprinter, der die Staatsstraße 49 Richtung Pomßen gefahren war, hatte seine Fahrt fortgesetzt. Nun ermittelt die Polizei wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen zu dem Verkehrsunfall.

Wer Angaben zum gesuchten Transporter (Mercedes Sprinter) oder dessen Fahrer und Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig (Schongauerstraße 13) nimmt Hinweise unter Tel.: 0341/255 28 51 (tagsüber) oder 2552910 entgegen.

Von LVZ