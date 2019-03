Parthenstein

Wie im vergangenen Jahr, erhalten auch jetzt wieder die Kommunen Sachsens 70 000 Euro vom Freistaat geschenkt. Parthenstein legte bereits zur jüngsten Gemeinderatssitzung fest, wohin es das Geld investieren will. Fließen soll es in acht Projekte, verteilt auf alle Ortsteile.

Brücke wird abgerissen

„Mir graut schon vor der nächsten Gewässerschau“, sagt Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos). „Seit Jahren fordert das Landratsamt, dass in Großsteinberg eine Brücke über den Cladegraben abgerissen wird.“ Ihr Unterbau sei nicht hochwassersicher. „ Kretschel: „Eine neue Brücke müssen wir nicht errichten, dort braucht es keine.“ 11 500 Euro stehen nun für die Beseitigung bereit.

Dämmung für Hort und Sternwarte

Hohe Gasrechnungen begleicht die Kommune fürs Heizen im Hort und in der sogenannten Sternwarte an der Grundschule. Deshalb möchte sie die Gebäude dämmen. Am 21. Januar flatterte ihr ein Schreiben ins Haus, wonach 54 000 Euro an Fördermitteln bewilligt sind. Allerdings muss sie 25 Prozent an Eigenmitteln aufbringen. Kretschel rundet lieber etwas auf und hält vorsichtshalber 20 000 Euro aus dem Freistaat-Topf für dieses Vorhaben bereit.

Neue Technik für Kegelbahn

Als hoffnungslos verschlissen gilt die Technik in der Kegelbahn Großsteinberg. „Wir haben sie ein paarmal repariert, aber sie entspricht einfach nicht mehr dem heutigen Standard“, erklärt der Bürgermeister. „Die Anzeige mit Computerprogramm und Spielauswertung funktioniert überhaupt nicht mehr. Da bekommen wir keine anderen Mannschaften mehr hin. Und ohne Wettkampfbetrieb schläft bei uns der Kegelsport ein.“ 11 000 Euro nimmt die Gemeinde in die Hand, um die Technik auszutauschen.

Straßenlampen für Pomßen

Der Stromversorger EnviaM baute in Pomßen seine Freileitungen in der Hauptstraße und Belgershainer Straße zurück und ersetzte sie durch Erdkabel, als die Verkehrsadern saniert wurden. Damit verschwanden dort auch die Straßenbeleuchtungen. Neue sind vonnöten, um die Bürger nicht unnötig zu gefährden. Das europäische Leader-Programm würde sie zu 80 Prozent fordern. „Ich will das Geld beantragen“, kündigt Kretschel an. Von den aus Dresden zugesagten 70 000 Euro setzt die Gemeinde 15 000 Euro ein.

Absauganlage für Feuerwehr Klinga

Weitere 5000 Euro plant sie ein, um im Feuerwehrgerätehaus Klinga eine Absauganlage zu installieren. Das wären 25 Prozent der Gesamtsumme, den Rest steuert der Landkreis bei. Der Bau der Anlage war gefordert worden, als die Wehr 2017 einen neuen Mannschaftstransportwagen erhielt.

Umkleidekabine für Sportlerheim

1500 Euro steckt Parthenstein in das Sportlerheim des SV Klinga-Ammelshain. Ein Raum, der bislang als Lager diente, soll zur Umkleidekabine für Kinder und Jugendliche umgebaut werden – bislang gab es nur welche für Frauen, Männer und Gäste. Neues Lager sind die zwei Garagen neben dem Haus, die vergangenes Jahr aufgestellt worden waren.

Stromanschluss für Bauhof Grethen

Ebenfalls zwei Garagen schaffte die Gemeinde für ihren Bauhof in Grethen an. 3000 Euro gibt sie nun aus, um dafür einen Stromanschluss zu legen. „Dann kann man auch mal Ladegeräte anstecken. Und der Heimatverein ,Grethener Störche’ könnte den Strom für seine Feste auf der Parthewiese nutzen“, nennt Kretschel die Vorteile.

Farbe für Dorfgemeinschaftszentrum Grethen

Nach seinen Worten hat der Westgiebel des Dorfgemeinschaftszentrums Grethen kaum noch Farbe. „Seit Jahren schieben wir das Problem vor uns her“, gesteht er sich ein. 2500 Euro vom Freistaat-Geschenk und 7500 Euro aus dem Budget für Instandhaltungen sollen es beseitigen.

„Mit dem Geld aus Dresden können wir viele Dinge kofinanzieren, die schon auf andere Weise gefördert werden. Und das alles außerhalb unseres normalen Finanzhaushaltes“, fasst Kretschel zusammen, der sogar noch einen Puffer von 500 Euro übrig lässt, falls etwas teurer wird. „Eine feine Sache. Und nächstes Jahr gibt’s das Geld nochmal.“

