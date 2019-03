Bad Lausick/Glasten

Dass ein Pferd geschickt Holz aus dem Wald zu bugsieren versteht, die Altvorderen wussten das zu schätzen. In hochtechnisierten Zeiten, da Erntemaschinen Bäume fällen, entasten, auf Maß bringen und geländegängige Fahrzeuge das Holz zu den Polterplätzen transportieren, ist die Arbeit per Pferd Enthusiasten vorbehalten. Sigrid und Thomas Schirmer gehören zu ihnen.

Nach der Jahrtausendwende bauten die Kleinbardauer einen Forst-Dienstleister auf, entdeckten vor einem halben Jahrzehnt die Arbeit mit Kaltblütern neu. Inzwischen züchten sie in Hermanns Gut auf der Anhöhe unmittelbar neben der Glastener Kirche Rheinisch-Deutsches Kaltblut. Um die Vielseitigkeit von Pferden in der Forst- wie in der Landwirtschaft zu zeigen, laden sie am 6. April nach Glasten ein zu einem Ackertag.

„Durch die Waldarbeit sind wir zur Zucht gekommen“, sagt Thomas Schirmer. 2014 erwarb die Familie Oskar, einen Kaltblut-Zuchthengst. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten gelang es schnell, ihn an die Einsätze zu gewöhnen. Schon 2016 wurden Schirmers mit Oskar Thüringen-Meister beim Holzrücken; im Folgejahr gelang das auch in Sachsen.

Zur Galerie In Hermanns Gut in Glasten züchten Sigrid und Thomas Schirmer Rheinisch-Deutsches Kaltblut. Die Tiere werden in der Forstwirtschaft eingesetzt.

Rheinisch-Deutsches Kaltblut eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse

Das Rheinisch-Deutsche Kaltblut sei eine vom Aussterben bedrohte Haustierrasse, sagt der 50-Jährige: „Dabei war es über die Zeiten das klassische Zugpferd und hat Deutschland vorangebracht.“ Schirmers Familienbetrieb wird mit Oskar regelmäßig von Thüringen-Forst gebucht, um in gebirgiger, unwegsamer Lage Stämme aus dem Wald zu holen, vor allem um Oberhof und Suhl.

Sachsen habe diesbezüglich Nachholebedarf, sagt er. Dabei sei der Einsatz von Pferden gerade für Besitzer kleiner Waldstücke kostengünstig und effektiv – zumal die EU einen gut gefüllten Fördertopf für solche Zwecke bereit halte.

Arbeiten mit dem Pferd: Nicht nur im Forst, auch in der Landwirtschaft sind die Zugtiere willkommen. Quelle: Peter Tendler

„Wir möchten zeigen, dass es Arbeitspferde generell noch gibt und dass sie eine Menge leisten können“, sagt Sigrid Schirmer. Deshalb lade man am 6. April Gespanne aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein – „auch Landwirtschaftsbetriebe, die durchweg mit Pferden arbeiten und die damit wirtschaftlich bestehen“. Während sich die Rücke-Wettkämpfe eher auf das Gebirge konzentrierten, werde man in Glasten – auf einer Fläche am Ortsausgang in Richtung Schönbach vor Beginn des Glastener Forstes – sowohl die Feldbestellung per Pferd als auch Forstarbeiten demonstrieren.

Pflügen, Eggen, Säen beim Ackertag in Glasten zu sehen

Ab 10 Uhr gehe es um Pflügen, Eggen, Säen. 14 Uhr baue man einen Rücke-Parcours auf. Bei der Organisation der Veranstaltung werden Schirmers, die auf viele Zuschauer hoffen, unter anderem durch den Parthenverein unterstützt. Der kümmert sich etwa um die Gastronomie: „Der Erlös wird für das Parthenfest verwendet, das in diesem Jahr wieder mal gefeiert werden soll.“

Im Stall, den Schirmers in Glasten gepachtet haben, steht Oskar längst nicht mehr allein. Eine bereits tragende Stute wurde gekauft. Ihr Hengst-Fohlen namens Sepp wurde im November durch den Zuchtverband zur Zucht, zugelassen. „Wir haben für ihn schon Deckanfragen. Das geht im Frühjahr los“, sagt Sigrid Schirmer. Inzwischen habe man auch mehrere Fohlen, die Oskar zeugte. Der Bestand wächst also.

Für den kleinen Familienbetrieb, in dem Schirmers Sohn und ein Angestellter mitarbeiten, eine erfreuliche Entwicklung. Erfreulich für das Dorf ist die Wiedernutzung des Gutes, den einst größten Hofes von Glasten. 55 Hektar gehörten mal zu ihm. Nach der Wende nutzte ein bayrischer Pferdehändler das Anwesen. Nun sind hier erneut Pferde untergestellt – und werden sogar gezüchtet.

Informationen zum Ackertag am 6. April bei Thomas Schirmer: 0174/9163152

Von Ekkehard Schulreich