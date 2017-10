Pflegemutter Simone Bohne aus Hohnbach erhält in Dresden den Sächsischen Bürgerpreis

Kaum einer kennt die Abgründe der Gesellschaft so gut wie Simone Bohne. Die Hohnbacherin springt als ehrenamtliche Pflegemutter ein, wenn Kleinkinder in Notlagen geraten und in Sicherheit gebracht werden müssen. 45 Mädchen und Jungen gingen bereits durch ihre fürsorglichen Hände. In Dresden wurde die 59-Jährige jetzt mit dem Sächsischen Bürgerpreis geehrt.