Grimma. Ja, doch, sieht gut aus. Pia Schmid (9) hat ihr Pony gut im Griff, schöner Galopp, saubere Sprünge. Landestrainer Manfred Kröber ist sichtlich erfreut, über die vielen Anmeldungen zum Trainingstag vor dem 6. Grimmaer Kinderreitfest am 10. und 11. September. „Die Kinder sollen zeigen können, was in ihnen steckt und auch einmal die Möglichkeit haben, an einem Turnier teilzunehmen, auch wenn sie sonst noch etwas ängstlich sind“, sagt der Turnierleiter des Kinderreitfestes auf den Böhlschen Wiesen in Grimma Mario Rost. „Zu Hause eine Urkunde an die Wand zu hängen, ist doch sowieso das Größte.“ Das sieht jedenfalls seine Tochter, die siebenjährige Elina, so. Vom Pferdervirus ist sie nämlich genauso infiziert wie ihre Eltern. Während Elina aus Grimma einen kurzen Weg zu den Böhlschen Wiesen hat, kommt Fiona Marx (12) extra aus Radeberg angereist, um den Platz kennenzulernen und den einen oder anderen Tipp vom Landestrainer Manfred Kröber zu erhalten. Erst seit diesem Jahr beschäftigt sich die 12-Jährige mit dem Geländereiten. Pia Schmid (9) reist dagegen mit ihrer Mutter aus dem Vogtland an. „Ich bin im Reitverein Lengenfeld“, sagt sie.

„Es ist ein sehr anspruchsvoller Geländekurs“, meint der Landestrainer über das Wettkampfgelände und lobte die vielen helfenden Hände aus der Region, die dazu beigetragen hatten. „Wir brauchen in Sachsen weit mehr solche Veranstaltungen im Nachwuchsbereich“, warb der 55-Jährige Vater von zwei Kindern. „Solche Veranstaltungen sind Wegbereiter für den Turniersport“, erklärt er. Dabei versäumt der Pferdesportler nicht, ein großes Dankeschön der Stadt Grimma auszusprechen, die einen großen Anteil am Gelingen des jährlichen Kinderreitfestes hat. In diesem Jahr wird es laut Mario Rost 350 Starts in den verschiedenen Disziplinen wie dem Dressurwettbewerb für Einsteiger oder dem Longereiterwettbewerb mit Sattel geben. „200 Kinder sind bereits angemeldet. So viele wie noch nie“, freut sich Mario Rost. Im vergangenen Jahr waren es 200 Starts. Das es von Jahr zu Jahr mehr Kinder werden, die an den Reitsportevent teilnehmen, kommt nicht von ungefähr. „Wir waren bereits letztes Jahr hier in Grimma“, sagt Anja Enzmann (39). „Meine Tochter war begeistert von dem Rahmenprogramm und von den Wettbewerben“, sagt sie. „Wir haben einen Teilnehmerurkunde bekommen und sogar Obst als Verpflegung“, nennt sie nur zwei Dinge, die nicht selbstverständlich bei anderen Turnieren sind. Die Organisation der Veranstaltung sei auch perfekt und natürlich wäre auch der Turnierplatz sehr einladend.

Unterdessen trainiert Pia Schmid, wie sie mit ihrem Pferd Madonna durch das Wasserhindernis kommt. „Ein Wasserhindernis gibt es auch nicht mehr überall auf den Turnierplätzen“, lobt der Landestrainer den Veranstalter, den Kinderreitfestverein und die Stadtverwaltung Grimma, sowie die Vereine der Region. Durch den Trainingstag hofft er, zwei bis drei Schützlinge zu finden, die er künftig intensiver trainieren könnte. „Der Landesverband in Sachsen ist nicht schlecht aufgestellt“, erklärt er. „Wir sind im Springen, der Vielseitigkeit und im Dressurreiten vertreten“, zählt Manfred Kröber auf. Katharina Gruben aus Machern (17) steht übrigens auf der Longlist vom Bundestrainer für die Europameisterschaften in Italien in diesem Jahr.

Grimmaer Pferdenacht am 10. September 18 Uhr Lampionumzug mit den Heide-Guggis Neußen

18.30 Uhr Jump & Drive ( 4 Teilnehmer)

19 Uhr Vorstellung Polosport

19.20 Uhr Paralympic-Dressur

19.30 Uhr Schaubild Voltigieren

19.40 Uhr Vorstellung verschiedener Pferderassen (Lewitzer, Warmblut, Welsh Pony geritten, Welsh Pony als Gespann, Welsh Pony vor Sulky, Haflinger, Shire Horse)

Von Cornelia Braun