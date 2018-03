Podelwitz: Nach Unfall-Tod einer 80-Jährigen – Zeugen gesucht

Colditz/Podelwitz. Zeugen sucht die Polizei zu einem tragischen Vorfall am vergangenen Wochenende. Über den Notruf der Polizei war am Sonnabend die Mitteilung eingegangen, dass eine Frau auf der Ortsverbindungsstraße von Brösen nach Podelwitz, bewusstlos, mit einer Kopfplatzwunde auf der Fahrbahn gefunden wurde.

Unweit davon, so der 47-jährige Hinweisgeber, lag ein Fahrrad, das zu der älteren Dame gehören könne, was sich letztlich auch bestätigte. In der weiteren Folge wurde die 80-Jährige aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Unklarheit besteht zum Hergang des geschilderten Sachverhaltes. Möglicherweise geschah der Unfall in Folge eines Sturzes mit oder ohne Fremdeinwirkung. Wenige Tage nach diesem tragischen Ereignis verstarb die 80-Jährige im Krankenhaus.

In diesem Zusammenhang werden insbesondere Zeugen gesucht, die Hinweise zum geschilderten Sachverhalt im genannten Zeitraum und zum Verhalten der Geschädigten geben können.

Zeugen werden gebeten, sich an die Verkehrspolizeiinspektion Leipzig Leipzig, Schongauer Straße 13, in Leipzig, Telefon 0341/255 2851 (tagsüber) oder 2552910.

Von sg