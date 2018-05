Grimma/Großbardau

Im Rahmen einer polizeilichen Ermittlung, die am 7. Mai in den Abendstunden zu einem Großeinsatz der Polizei in Großbardau führte, wurde nach ersten Informationen ein illegales Waffenlager ausgehoben. Dabei kam es auf dem Grundstück eines 51-jährigen Mannes in der Parthestraße zu einer Hausdurchsuchung. Im Ergebnis dessen, so informierte die Pressestelle der Polizeidirektion Leipzig auf Nachfrage, sind mehrere Gegenstände sichergestellt worden.

In diesem Zusammenhang wollte die Polizei ausdrücklich nicht von Waffen sprechen und auch keine genaue Anzahl der sichergestellten Gegenstände preisgeben. Folglich könne man auch nicht darüber informieren, ob es sich tatsächlich um schussfähige Waffen gehandelt habe und ob der Beschuldigte im Besitz einer gültigen Waffenbesitzkarte ist. Die Untersuchungen in Gänze dauern noch an. Davon abhängig seien weitere Untersuchungs- und Ermittlungsmaßnahmen, hieß es.

Von fsw