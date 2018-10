Naunhof

Der Hinweis eines Anwohners hat Polizisten aus Grimma am Donnerstag auf die Spur eines Gewächshausbetreibers in Naunhof geführt. Als die Beamten das Haus in der Lenaustraße durchsuchten, entdeckten sie bei dem 38-Jährigen zwei Cannabispflanzen, die sie sofort beschlagnahmten.

Laut Polizei Sachsen soll es sich bei dem Mann um einen Reichsbürger handeln, gegen den zwei Haftbefehle vorliegen.

Reichsbürger flüchtete vor Polizei

Noch bevor mit der Durchsuchung begonnen werden konnte, verließ der Mann in einem Mazda das Grundstück in der Lenaustraße, in dem der illegale Cannabisanbau vermutet wurde. Die Polizei folgte ihm und konnte den 38-Jährigen schließlich an einer Tankstelle in Leipzig anhalten und kontrollieren.

Zwar gab er sich erst als sein eigener Bruder aus, doch die wahre Identität konnte schnell ans Licht gebracht werden. Er wurde vorläufig festgenommen und am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Leipzig dem Haftrichter vorgeführt. Ins Gefängnis muss der Beschuldigte zunächst nicht, weil er eine Geldstrafe zahlte. Gegen ihn wird jetzt wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von LVZ/gap