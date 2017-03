Grimma. Die Polizeidirektion Leipzig sieht einen 31-Jährigen unter dringendem Tatverdacht, für zwei Brandstiftungen in der Region Grimma verantwortlich zu sein. Dabei könnte es sich um den Täter handeln, der am 26. Februar auf dem Mutzschener Friedhof zündelte.

Wie die Polizei bereits am 27. Februar berichtete, zündelte der bislang Unbekannte an den Rabatten des Mutzschener Friedhofs. Er hatte die Bepflanzung eines Grabes entzündet und diese Ruhestätte erheblich beschädigt. Außerdem legte er an zwei weiteren Stellen Feuer, welches jedoch durch die herbeigerufene Feuerwehr zügig gelöscht werden konnte. Der Täter konnte an diesem Tag nicht gefasst werden.

Nun ereignete es sich, dass am Samstagabend die Feuerwehr gegen 19.35 Uhr erneut ausrücken musste, weil es erneut in Grimma brannte. Dieses Mal hatte ein Unbekannter im Vorgarten eines alten und unbewohnten Hauses einen Müllhaufen angezündet. Dieser brannte in einer Ausdehnung von 2 mal 3 Metern lichterloh. Der Brandstifter war bei Eintreffen der Feuerwehr bereits verschwunden. Nicht weit entfernt konnte ein 31-Jähriger an seinem Fahrrad von Einsatzkräften der Feuerwehr angetroffen werden. Neben ihm lag ein Feuerzeug auf dem Boden. Der Mann wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Die sicherte umgehend Spuren an seiner Hand und verfolgte mit einem Fährtenhund den Weg des Mannes zurück. Daraus ergab sich eindeutig, dass der dringende Tatverdacht nicht unberechtigt ist. Außerdem ergaben Nachfragen bei der Feuerwehr, dass der 31-Jährige bereits auch beim Brand auf dem Friedhof im Ortsteil Mutzschen gesehen worden war. Die Polizeidirektion Leipzig ermittelt nun wegen Sachbeschädigung.

Von thl