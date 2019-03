Grimma/Borna

Am Mittwochnachmittag wurden in Borna vier mutmaßlich betrügerische Spendensammler von der Polizei gestellt. Als zwei augenscheinlich nicht hilfsbedürftige Frauen am Wilhelmschacht Passanten mit einer Unterschriftenliste in der Hand um Geld baten, riefen Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes die Polizei. Die konnte die beiden Damen im Alten von 17 und 22 Jahren , sowie einen weiteren 18-jährigen Spendensammler stellen.

Zwei Begegnungen mit der Polizei in Borna

Einige Stunden zuvor hatte es in einem Supermarkt in der Lobstädter Straße bereits einen Zwischenfall mit den selben „Spendensammlern“ gegeben, bei dem ein 23-jähriger Komplize verhaftet werden konnte. Die angeblichen Spendensammler, die vermutlich das Geld ihrer Opfer in die eigene Tasche stecken, tauchten in diesen Tagen an mehreren Supermärkten der Region auf. Einen der Tatverdächtigen erwischte die Polizei am Mittwoch in Borna. Nach Angaben von Polizeisprecherin Maria Braunsdorf handelt es sich um einen rumänischen Bürger.

Im Prima Einkaufspark Grimma ( Pep) waren die vermutlich falschen Spendensammler erstmals am Montag und sprachen Menschen an. Am Mittwoch schließlich reichte es Centermanagerin Elke Ullrich, sie rief die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten „waren die sofort verschwunden“, so Ullrich. Schon Tage zuvor hatte sie den unliebsamen Besuch bereits im Pep Torgau, das sie ebenfalls verantwortet.

Betrüger beschimpften Personen im Pep im Grimma

„Es waren in Grimma die gleichen Personen“, bestätigte sie. Sie missachteten die Hausordnung, seien sehr anmaßend und würden Besucher beschimpfen und belästigen, wenn diese kein Geld geben wollen. „Vor allem ältere Leute werden abkassiert“, warnte Ullrich vor den mutmaßlichen Betrügern. Auf dem Parkplatz in Grimma würden sie sogar Autos anhalten, um an Spenden zu kommen. Ullrich zitierte Aussagen der Polizei, wonach die südländisch aussehenden Sammler auch in Colditz sowie in Grimma beim Rewe und Lidl zugange waren.

Pep-Chefin in Grimma hat Warnhinweise ausgehängt

Ullrich sprach von drei Personen im Grimmaer Center. Als sie auf die Hausordnung hingewiesen habe, sei sie übel beschimpft worden. Im Grimmaer Pep hatte die Chefin inzwischen überall Warnhinweise angebracht.

Die mutmaßlichen Betrüger hätten ein gepflegtes Erscheinungsbild gehabt und seien mit einem Klemmbrett unterm Arm unterwegs. Sie warben Spenden für angeblich gemeinnützige Zwecke und gehen gezielt in große Märkte. Polizeisprecherin Braunsdorf warnte vor schwarzen Schafen, die die Hilfs- und Spendenbereitschaft anderer Menschen ausnutzen und sich bereichern.

In Grimma , Borna und Torgau wurden Adressen erfragt

Zudem hätten die Sammler geschickt Namen und Adressen erkundet, indem sie diese erfragen oder sich auf einer angeblichen Unterschriftenliste von den Opfern notieren lassen. Auch an Oschatzer Einkaufsmärkten hätten zwei Unbekannte unter dem Vorwand einer Spendenaktion Geld eingeworben.

Laut Braunsdorf ermittelt die Polizei wegen versuchten Betruges. Sie warnt alle, wachsam zu sein und keine persönlichen Daten preiszugeben. Wer einen Verdacht hege, solle sich sofort ans zuständige Polizeirevier wenden, empfiehlt sie Marktbetreibern und angesprochenen Passanten.

Von Frank PrenzelD