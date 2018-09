Grimma

Im Zuge dessen waren mehrere Ordnungswidrigkeitsanzeigen zu erstatten und Personalien zu erheben. Beispielsweise wurden einige Kraftfahrzeugführer angetroffen, die während der Fahrt telefonierten oder ihren Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten, in Grimma kam es wegen Ruhestörung zu einer Kontrolle, berichtete die Polizeidirektion Leipzig. In einem Fall reagierte ein Autofahrer über: er wurde ausfallend und muss sich nun wegen Beleidigung verantworten.

Am 23. August mussten Grimmaer Polizisten ihre Kollegen in Colditz unterstützen. Dort war es zu einem Fall von häuslicher Gewalt gekommen, bei welchem ein unter Alkohol- und wohl auch Drogeneinfluss stehender Mann (40) mit einer Machete vor seiner 24-jährigen Lebensgefährtin hantierte und sie an den Armen verletzte. In der Wohnung des 40-Jährigen fanden die Beamten außerdem noch eine Schreckschusswaffe, für die er keine Berechtigung vorweisen konnte. Die Waffen wurden sichergestellt und der Mann der Wohnung verwiesen.

Das Hauptmerkmal der Einsätze lag in beiden Städten klar auf der verstärkten Präsenz mittels Fußstreife. Einzelne Bürger seien hierüber sichtlich erfreut gewesen, teilte die Polizei-Pressestelle mit.

