Parthenstein

Eine nagelneue Kindertagesstätte will die Gemeinde Parthenstein im Ortsteil Pomßen bauen. Dieses Jahr werden laut Bürgermeister Jürgen Kretschel (parteilos) alle Grundlagen dafür geschaffen. Vorgenommen hat er sich noch weitere Projekte.

„Unsere Kitas sind voll“, erläutert er. „Wir mussten schon die Aufstellung von Wohnbaugebieten zurückstellen, weil sich die zusätzlichen Kinder nicht unterbringen lassen würden. Und die Eltern haben nun mal einen Rechtsanspruch auf Plätze.“

Planung für Kita läuft an

Zunächst soll über eine Änderung des Bebauungsplans das Baurecht für die Kita am Sportplatz geschaffen werden. „Dann klären wir die Finanzierung. Wer werden prüfen, ob wir Fördermittel erhalten, einen Kredit aufnehmen müssen und was wir an Rücklagen einsetzen können“, so Kretschel. „Schließlich wollen wir die Planung bis zur Baugenehmigung führen, den ersten Spatenstich werden wir aber erst 2020 setzen zu können.“ Später soll das alte Kita-Gebäude verkauft werden.

Nach zwei Jahren, in denen Kretschel mehr auf den Erhalt und die Reparatur der bestehenden Infrastuktur gesetzt hatte, leistet sich die Kommune damit wieder ein Großprojekt, das voraussichtlich über zwei Millionen Euro kosten wird. „Es ist einfach notwendig, damit sich die Gemeinde erweitern kann, indem sie Baugebiete ausweist“, begründet er. Die Gewerbesteuereinnahmen seien stark gestiegen, weshalb Parthenstein dieses Jahr keine allgemeinen und investitiven Schlüsselzuweisungen vom Freistaat bekommt. „Beides gleicht sich aus, aber immerhin können wir so weiter wirtschaften, wie bisher“, kommentiert der Bürgermeister.

Gewerbegebiet Großsteinberg erhält Straße

Zu seinen weiteren Vorhaben fürs neue Jahr gehört die Erschließung des Gewerbestandorts Großsteinberg auf dem Gelände des ehemaligen Agrochemischen Zentrums, für das die Zufahrt ausgebaut und in dem eine ordentliche Straße angelegt werden soll. „Damit wollen wir die fünf ansässigen Betriebe dauerhaft sichern“, sagt er. „Die Planung haben wir in Auftrag gegeben, Fördermittel sollen beantragt werden.“

Probleme mit Heimatstube Pomßen

Die Sanierung des Heimathauses Pomßen gestaltete sich schwierig. Dieses Jahr will sie Kretschel abschließen – mit einer Kostensteigerung um 50 000 Euro auf 180 000 Euro, weil der Holzwurmbefall größer als angenommen war. „Niemandem will ich hier die Schuld zuweisen. Wenn man in alte Bausubstanz reinreißt, lassen sich manche Dinge einfach nicht im Voraus sehen“, betont er.

Investitionen in Großsteinberg

Mit dem Bauträger für das neue Wohngebiet in Großsteinberg sind nach seinen Worten die Verträge unter Dach und Fach. „Die Erschließung hat begonnen, sechs Eigenheime sollen entstehen“, informiert er. Am Sportlerheim Großsteinberg laufe bereits der Umbau von Duschen und Toiletten, den die Gemeinde bezuschusst. In einem ersten Bauabschnitt war dort vor zwei Jahren ein neues Gebäude unter anderem für die Umkleide errichtet worden.

Löschfahrzeug für Klinga

Die Feuerwehr erhält frische Einsatzbekleidung, die vergangenes Jahr bestellt wurde. Für Klinga gibt’s außerdem ein akkubetriebenees Schneid- und Spreizgerät sowie im Dezember ein neues Löschfahrzeug.

Kretschel geht in Rente

Eine Menge Vorhaben also, für die nicht mehr lange der jetzige Gemeinderat zuständig sein wird, den mit Ablauf der Legislaturperiode einige Mitglieder aus Alters- und Berufsgründen verlassen wollen. Am 26. Mai wird das neue Kommunalparlament gewählt. „Ich hoffe, dass sich dann junge Leute einbringen, um neue Ideen zu entwickeln, und dass wir wieder 16 Abgeordnete zusammenbringen, möglichst verteilt auf alle Ortsteile, um die Gesamtgemeinde zu repräsentieren“, sagt Kretschel. Er selbst bleibt bis zum 30. Juni 2020 ehrenamtlicher Bürgermeister, wird aber schon am 1. Dezember dieses Jahres Altersrentner und gibt damit seinen Posten aus Parthensteiner Außenstellenleiter der Naunhofer Stadtverwaltung ab.

Von Frank Pfeifer