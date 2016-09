Grimma. Ein Dankeschön gab es jetzt für Thomas Böttger. Der 54-Jährige ist seit fünf Jahren Kirchner in der Kirchgemeinde Grimma. Für seine Einsatzbereitschaft in der Kirchgemeinde bedankte sich Pfarrer Torsten Merkel. „Er versieht nicht nur in der Frauenkirche, im Kirchgemeindehaus oder bei Veranstaltungen in der Klosterkirche seinen Dienst, sondern er ist auch ehrenamtlich in der Hohnstätter Kirche im Einsatz“, sagt der Pfarrer. Wie Thomas Böttger selbst erzählte, wurde er einst von Pfarrer Christian Behr angesprochen, ob er sich eine Tätigkeit als Kirchner vorstellen könnte. „Damals war ich in der Altenpflege tätig“, sagt Böttger, der noch nicht lange zur Kirchgemeinde in Grimma gehört. „Ich habe zum Glauben gefunden, als meine Frau und mich ein schwerer Schicksalsschlag traf“, sagt der gelernte Maurer. Er verlor eins seiner beiden Kinder durch einen Verkehrsunfall. „Hier in der Kirchgemeinde fühle ich mich wohl“, fügt er hinzu. Damals vor fünf Jahren konnte er sich nicht vorstellen, wie breit das Tätigkeitsfeld eines Kirchners ist. So sorgt er durch seinen Dienst für die äußeren Voraussetzungen des gottesdienstlichen Lebens im Alltag einer Kirchengemeinde. Ein Großteil seiner Aufgaben tragen technischen oder organisatorischen Charakter. Durch seine Präsenz in den Gebäuden und Anlagen der Kirchengemeinde ist er Ansprechpartner für Besucher, Gäste und Gemeindeglieder. Thomas Böttger gibt aber auch Auskunft, übermittelt Informationen oder stimmt organisatorische Angelegenheiten ab. Schöne Momente für ihn sind, wenn unter anderem Hochzeiten in der Frauenkirche gefeiert werden. „An manchen Wochenenden haben wir bis zu drei Hochzeiten. Es sind nicht nur Grimmaer, die hier heiraten. Wir hatten auch schon Brautpaare aus Singapur und Amerika“, erzählt er.

„Er trägt durch seinen Dienst dazu bei, dass sich die Gemeinde als Gottesfamilie mit Freude zu ihren Gottesdiensten, Veranstaltungen und Festen versammeln kann“, würdigt Pfarrer Merkel die Arbeit von Thomas Böttger. Er spiele selbst im Posauenenchor der Kirchgemeinde, zu Gottesdiensten oder bei den wöchentlichen Friedhofsandachten auf dem Gottesacker.

Von Cornelia Braun