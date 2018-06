Grimma

Zu Spitzenzeiten hatte die Muldental-Fotoschau noch 1000 Einsendungen und galt damit als größter Fotowettbewerb in Sachsen. Von Anfang an war es erklärtes Ziel der Veranstalter von Fotoverein Grimma und Sparkasse Muldental, auch dem „kleinen Amateur“ eine Bühne zu geben. Der Preis für nichtorganisierte Fotofreunde dürfte bis heute weit und breit einmalig sein. So sagt es der prominente Grimmaer Fotograf Gerhard Weber, der vor 25 Jahren die Idee zu dieser Bilderflut hatte.

Bei der gut besuchten Preisverleihung machte Weber den 61 Fotografen mit 314 eingesandten Arbeiten ein Kompliment: „Das Niveau der 12. Fotoschau ist sehr ansprechend. Neben Landschaften und Tieren gibt es eine Menge starker Porträts – was mich persönlich besonders freut.“ Ein Rätsel gibt ihm dagegen die schwindende Zahl an Teilnehmern auf: „Woran mag das liegen? Der Wettbewerb wurde doch sogar auf den gesamten Landkreis Leipzig ausgeweitet. Es ist schon verrückt: Die Laborarbeit entfällt, inzwischen fotografiert beinahe jedes Kind. Aber wo bleiben gerade deren Bilder?!“

Erstmals nur Großformate zugelassen

Auch Thomas Kube, Leiter des Fotovereins und Vorsitzender der fünfköpfigen Jury, stellt sich diese Frage: „Ein Grund könnte sein, dass erstmals nicht im DIN A4-Format, sondern größer, 30 mal 45 Zentimeter, eingereicht werden musste.“ Er versprach, künftig auch über soziale Netzwerke für die Schau zu werben.

Die Preisträger Beste Gesamtleistung André Heidner Colditz (5 Bilder) „Kranballett“ „Einsam“ “Tagträume“ „Lebensfreude“ „Stolz“ Schwarz/weiß Fotografie 1. Preis Annette Jünger Grimma „Schkortitzer Land“ 2. Preis Raymund Töpfer Wurzen „Am Start“ 3. Preis Holm Huber Döben „Magisch“ Farbfotografie 1. Preis Jens Beulich Naunhof „Bernsteinfischer“ 2. Preis Sylvia Jassmann Nimbschen „Im Büro“ 3. Preis Jens-Uwe Andre Markkleeberg „Schreibrelikt“ Sonderpreis

„Feste und Brauchtum im Muldental“ Franziska Heidner Colditz Sonderpreis

„Bester jugendlicher Teilnehmer“ Charlotte Braun Naunhof nichtorganisierte Fotoamateure Oliver Diecke Grimma „Drummer“, Torsten Beuster Grimma „Der Schrei“, Eberhard Jasinski Colditz „Kühlungsborn“

Die beiden Sparkassenvorstände Holger Knispel und Stefan Müller überreichten die Preise in den verschiedenen Kategorien an gleich zwölf Teilnehmer: Groß abgeräumt hat André Heidner, Weltreisender und Autor jenes Fotos, das einen charismatischen Inder mit Turban zeigt. Im wahren Leben arbeitet Heidner als Lokführer, ist täglich mit der S-Bahn zwischen Leipzig, Borna, Wurzen und Geithain unterwegs. In der Freizeit zog es ihn zuletzt in den Rostocker Überseehafen: Sein dort entstandenes, in sich und als ganzes gespiegeltes „Kranballett“ überzeugte bereits die Berliner Jury der renommierten „100 Bilder des Jahres“. Unter 3000 Einsendern machte er Ende März das Rennen und wurde von der Gesellschaft für Fotografie mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.

Charme, Witz und Kunst spiegeln sich in den Bildern

Überhaupt waren viele Preisträgerbilder nahe ans Wasser gebaut: Eberhard Jasinski verewigte den Wald in Kühlungsborn, Torsten Beuster den Schrei einer Möwe, Jens Beulich die Bernsteinfischer auf Hiddensee, die 14-jährige Charlotte Braun ihre eingemummelte Schwester Luise am Strand. Leer ging dagegen Jens Barkschats Schnappschuss „Den Letzten beißen die Hunde“ aus. Der Bad Lausicker zeigt, wie der Vierbeiner im Meer einen flüchtenden Schwan jagt.

Jens-Uwe Andre reizt dagegen der morbide Charme der Lost Places, der verlassenen Orte. In der Papierfabrik Hohenofen fotografierte er eine uralte, angestaubte Schreibmaschine, die ihm in Grimma einen Preis einbringt. Anerkennung für einigen Mut, den er in verwaisten Betrieben immer wieder beweist: „In den ehemaligen Bleichert-Werken kam die Polizei sogar im Hubschrauber, um nachzusehen, wer sich dort rumtreibt“, kann der Hobbyfotograf mittlerweile schon wieder lachen.

Witzig das Bild „Im Büro“ von Sylvia Jassmann: Der Opa ordnet am Schreibtisch seine Unterlagen, die ihm just in dem Moment um die Ohren fliegen, als der Enkel das Fenster öffnet. Herrlich! Für das Foto gab es ebenso einen Preis wie für das Kunststück von Raymund Töpfer: Ein Wunder, wie er den Start des Wurzener Ringelnatzlaufes aus allernächster Nähe aufnehmen konnte, ohne von den Kindern übern Haufen gerannt zu werden. Köstlich, allerdings nicht prämiert, das Foto des Kösserner Urgroßvaters Hans-Joachim Mielke. Titel: „Zwei Küsschen für Mia“ – Enkel Franz gibt dem Töchterchen von rechts einen Schmatzer, Ehefrau Nicole von links.

Publikum kann Lieblingsmotive für einen Kalender wählen

Die in diesem Jahr leicht rückläufigen Teilnehmerzahlen hätten auch ihr Gutes, scherzte Thomas Kube: „So steigt für jeden die Chance auf einen Preis.“ Der Fotovereinschef versicherte, dass sich die Jury die Entscheidung nicht leicht gemacht habe. Erst nach drei Rundgängen standen die Sieger fest. Die ausgewählten 142 Fotografien von 52 Autoren, die sich für die Schau qualifizieren konnten, sind noch bis Juli in der Grimmaer Hauptstelle der Sparkasse zu sehen, ehe sie in Wurzen gezeigt werden. Marlies Kik vom Geldinstitut ruft alle Besucher auf, ihr persönliches Lieblingsfoto zu wählen. „Die Stimmzettel liegen in der Geschäftsstelle aus. Die Fotos mit den meisten Stimmen schaffen es in den hauseigenen Kalender 2019.“

Die Jury Christian Scholz, Vorsitzender des Deutschen Verbandes für Fotografie Land Sachsen; Jens Straube, Leiter „Fototreff Mühlstraße“ Leipzig; Thomas Kube, Vorsitzender des Kunst- und Fotovereins Grimma; Holger Knispel, Sparkasse Muldental/ Vorstandsvorsitzender; Stefan Müller Sparkasse Muldental/Vorstandsmitglied

Von Haig Latchinian